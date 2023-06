Tildan de «vagamundería» reconocimiento JCE al partido de Ramfis Trujillo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los hijos de Salvador Estrella Sadhalá y Antonio de la Maza, héroes del 30 de mayo, Luis Estrella y Óscar de la Maza, respectivamente, tildaron de «vagamundería» que la Junta Central Electoral (JCE) reconociera al Partido Esperanza Democrática (PED), perteneciente Ramfis Trujillo.

«Eso es una vagabundería, eso desdice mucho de la Junta Central. Eso es inconcebible, eso nada más se ve en este país, una vergüenza como dominicano», manifestó De la Maza a reporteros de Listín Diario.

Mientras que Estrella, dijo muy indignado que se siente ofendido por el reconocimiento de la Junta, ya que él mismo fue víctima del régimen trujillista de manera directa, puesto que apresado con solo 14 años, tras la participación de su padre en el ajusticiamiento.

«La indignación que me embarga es muy fuerte, porque yo no contaba con esta vagabundería y esto es ilícito, la ley no lo permite», expresó.

Ambos informaron que accionarán al respecto, sin dar más detalles del asunto.

Por el contrario a sus declaraciones, Ramfis Trujillo, hizo pública su satisfacción y regocijo por el reconocimiento de su partido, que para él representa la esperanza democrática de millones de dominicanos que ahora tienen una vía y una organización a través de la cual podrán canalizar sus aspiraciones de un mejor país.

Ramfis Trujillo calificó como un “triunfo de la democracia dominicana” la resolución de la Junta Central Electoral que otorga el reconocimiento político-legal a la señalada organización que preside.

Se recuerda que el pasado vienes, la JCE aprobó mediante de la resolución 24-2023, el reconocimiento político del Partido Esperanza Democrática (PED) del nieto del dictador Rafael Trujillo Molina.

