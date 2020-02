Tildan como discurso de odio mensaje del Partido Verde a jóvenes que protestan en la JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La presidenta de la regional del PLD en Nueva Inglaterra, Ana Gratereaux, calificó este viernes como “discurso de odio” el mensaje que dirigió el presidente nacional del Partido Socialista Verde (PASOVE), José Antolín Polanco Rosa a los manifestantes que protestan en contra de la Junta Central Electoral (JCE), en el que los incita a mantenerse en pie de luca sin importar “cuánta gente haya que matar”. (VIDEO https://youtu.be/6beEWK1CgMI)

Gratereaux, dijo que en estos momentos en los que el país se debate en medio de un proceso difícil, en el que sectores oscuros pretenden pescar en río revuelto, el papel del liderazgo nacional, sin importar la parcela a la que pertenezcan, debe ser de llamar a la paz, el sosiego y no insuflar mensajes tóxicos y de barricada para incitar a la violencia y la sangre.

“Estamos ante algunas figuras a las que al parecer, solo les interesa llegar al poder a cualquier costo, aún con los muertos que invocan en sus mensajes negativos como el de muchos otros dirigentes de la oposición, quienes demuestran que el país no les interesa a ellos para nada”, agregó Gratereaux.

El presidente del Partido Verde, aparece en un clip que se esparce en las redes sociales, diciéndoles a los jóvenes que “el Plan A, que nosotros tenemos es llegar al poder”.

Añade en el mensaje durante un encuentro con estudiantes, que “tenemos que llegar al poder, no importa como sea, no importa que haya que matar a to el mundo, no importa que haya que traer al país entero y ponerlo frente a la junta”.

Polanco, de quien se dijo el año pasado que estaba cobrando $130,000.00 pesos como regidor en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, y $175,000.00 como director general del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), ha sido muy criticado por su estridente oratoria y sus posiciones ambiguas y radicales.

Gratereaux, sostiene que lo que menos necesita el país son supuestos líderes que para agenciarse el favor de algunos sectores, fingen ser anti gobiernistas, pero que como lo demuestra el reporte de los sueldos de Antolín, tienen doble caras, por lo que todo lo digan o hagan, es parte de una actitud hipócrita.

“Y como él, hay muchísimos y esos son los que nos podrían llevar a un retroceso irreversible si el pueblo no escoge seguir por el progreso y el desarrollo, el 17 de mayo de este año”, advirtió la dirigente peledeísta.

Dijo que es el pueblo dominicano en las urnas es quien debe darles una respuesta contundente a los falsos líderes con doble moral.

Dijo que invita al pueblo a detenerse a ver el video.

“Les invito a detenerse a ver este video, para que se dé cuenta de la manipulación perversa de los que hablan usando el sagrado nombre del pueblo, como especie de salvadores, porque antes eran los guardianes de la constitución y ahora ellos usan y luchan en nombre del pueblo, eso es falso, pues nunca han tenido luchas. Estos solo apuestan a un quítate tú, esto que ha pasado es un duro golpe a la democracia, solo por ego y por asaltar el gobierno y el poder, que es su finalidad”, añadió.

“Es inconcebible, que tengamos que escuchar también a jóvenes que en vez de estar preparándose académica y socialmente para contribuir con el sostenimiento de la democracia y la paz social, se atreven hasta hablar de asesinar presidentes, y eso, es el reflejo de mensajes y enseñanzas venenosos, como los que están enviando algunos líderes de oposición a esta generación y a las futuras”, explicó Gratereaux.

El video en el que Polanco emite el violento mensaje, fue grabado por uno de los participantes y puesto a rodar en las redes sociales.

Gratereaux, pidió a quienes están creando la percepción de que quieren guerra, que reflexionen y esperan que los resultados de la investigación sobre el supuesto sabotaje a las elecciones municipales del 16 de febrero, fluyan, para que se establezcan las responsabilidades penales de lugar.

“El retroceso implica despojar al pueblo dominicano de todos los programas sociales de avanzada, que ejecuta el presidente Danilo Medina, como la revolución educativa, las visitas sorpresas, la cobertura del seguro de salud SENASA, los planes de viviendas y muchos otros que benefician a cientos de miles de los más pobres en la República Dominicana”, advirtió.

“Por ello, el pueblo tiene que convertirse en un muro de contención para evitar que el 17 de mayo, se derrumbe el bienestar y la esperanza de millones de dominicanos y dominicanas pobres, porque nuestro candidato, Gonzalo Castillo, es el único en capacidad de continuar la gran obra de Danilo”, dijo.

