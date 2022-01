Tiktoker Papi Kunno manifiesta el 2022 será su mejor año; agrega “dislike” también monetizan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CAP CANA. – El famoso y controversial tiktoker, Papi Kunno, manifestó el pasado miércoles, que el 2022 será su mejor año en el entretenimiento ya que ha venido formando una plataforma única para poder hacerlo, anunciando futuras colaboraciones con artistas como El Alfa, que ya ha podido estar en varios sencillos, y Tokischa, esta última con quien está ansioso de trabajar.

“Siempre he tenido la oportunidad de compartir con El Alfa, y platicábamos para poder hacer algunas colaboraciones, pero ha veces no se podía por tiempo. Hasta que se me dio y pude estar en el videoclip de “Chupable”, y todo fue espectacular”, dijo.

Al referirse al exponente urbano Emanuel Herrera, mejor conocido como El Alfa, Kunno añadió que es una persona increíble y atenta, buscando siempre junto a su equipo buscar la perfección de sus trabajos sin tener que maltratar a nadie.

“Es una persona increíble y super atenta, tanto con su familia como con su equipo de trabajo. Todo lo que él (El Alfa), quería se hacía, y si nos sentíamos incomodos, lo cambiaba. Es ejemplar”, aseveró en una entrevista realizada tras ser invitado a la inauguración del complejo turístico MargaritaVille Island Reserve Cap Cana by Karisma.

A pesar de que una de las colaboraciones con el Cherry Scom, generó controversias en pasado mes de noviembre, donde sobrepasó el nivel normal de los “dislike”, el mexicano agregó que tanto los “me gusta” como los “No me gusta”, le siguen monetizando de igual manera.

“Fíjate, o sea, yo disfruto lo que hago o sea, tanto sea como hacer música o hacer un video clip me gusta bastante, lo disfrutamos, y mira sean likes o sean dislikes se monetizan y eso es lo importante”, dijo.

En ese mismo orden, agradeció la estima que ha recibido de parte del Cherry el cual siempre le ha brindado su apoyo y estima al naciente artista de música urbana de 20 años de edad.

Kunno afirmó que ama estar en República Dominicana, confesando que es su cuarta visita ya que siempre lo toma como excusa para perderse viene al país para hacerlo, sintiéndose como en casa.

El mexicano Kunno saltó a la fama en el 2020 desde la red social de Tiktok después de hacer un video imitando un modelo mientras hace una pasarela con el hit mundial “4K” de El Alfa con Darell y Noriel, y ya hoy en día, el mismo reveló estar nominado a los Tiktok Awards.

Relacionado