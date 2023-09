Tiktok censura “No Pare Remix” de Natti Natasha y Tokischa; Raphy reacciona

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La plataforma de entretenimiento TikTok censuró el tema “No Pare Remix” de la cantante dominicana Natti Natasha en colaboración con la urbana Tokischa.

Ante la censura, la pareja, productor y manager de Natti, Raphy Pina, no dejó desapercibido el bloqueo y publicó una especie de comunicado en su cuenta de Instagram en el que asegura que esta no se rendirá aunque la censura en cualquier plataforma.

No cantara música infantil por tener un bebe. No se rendirá por que su esposo lo tengan encerrado. No se rendirá por que la bloqueen de Youtube. No se rendirá por que Ahora su tema lo bloqueen de TIKTOK. No se a rendido haciendo su papel de Artista, empresaria, madre y esposa. Y tiene a su lado a alguien que no se RINDE ni por que lo encierren y la ama con LOCURA”, escribió Pina.

De igual forma, sus seguidores ya venían molestos por la colaboración de las dominicanas.