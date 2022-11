Tigres del Licey derrota 6-1 a Leones del Escogido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido cayeron este sábado frente a los Tigres del Licey 6-1 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en un encuentro que inició con retraso de dos horas y 20 minutos a causa de la lluvia.

Los locales fabricaron dos anotaciones contra Víctor Santos en el segundo episodio, cuando llenaron las bases sin out, y un rodado de Michael De la Cruz al campocorto trajo a Ramón Hernández con la primera rayita azul desde la antesala. Con corredores en las esquinas y un out, Dawel Lugo falló con rodado de frente al inicialista Peter O´Brien, pero en un round down en el que trataban de atrapar a De la Cruz, los felinos marcaron una más en las piernas de Elly De La Cruz.

El Licey produjo una más en el quinto contra Brent Honeywell, cuando un indiscutible de Ronny Mauricio al prado derecho empujó a Emilio Bonifacio desde la intermedia. Un rally en el octavo sumó otras tres carreras para los Tigres.

Los escarlatas marcaron en el noveno, cuando con corredores en segunda y tercera un elevado de Yainer Díaz a la zona de seguridad del bosque izquierdo remolcó a O´Brien.

El opener Santos (0-1) se presentó en dos capítulos, en los que también permitió dos indiscutibles, ponchó a uno y otorgó un boleto, cargando con la derrota. El ganador fue el abridor liceísta, Esmil Rogers (2-1), que tiró cinco entradas de tres hits, una base por bolas y siete ponches.

Por los melenudos, O´Brien bateó de 3-1, con doble, una anotada y boleto; Engel Beltré y Eddys Leonard, de 3-1. Por los bengalíes, Hernández se fue de 4-2, con una anotada, y Mauricio, de 4-1, con una remolcada.

Luego del encuentro, el Escogido tiene marca de 7-15, mientras que el Licey se coloca con 15-6.

Leones y Tigres se enfrentan nuevamente este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 4:00 de la tarde, pero con los rojos como dueños de casa.

