Tiger Woods se ubica quinto en el ránking donde Koepka sigue líder

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El estadounidense Tiger Woods sube a la quinta posición del ránking mundial de golf descendiendo a su compatriota Justin Thomas, mientras que Brooks Koepka continúa líder y Jon Rahm se mantiene a uno del top 10.

La semana anterior no fue la mejor para Tiger Woods, después de que solo pudo disputar las dos primeras rondas del PGA al no superar el corte de +4 que asignaba el líder. Sin embargo, esta semana la inicia de buena manera, subiendo una posición en el ránking hacia la quinta posición.

El estadounidense había declarado que no seguiría tan estrictamente el calendario de participaciones por eso no estuvo en el Charles Schwab Challenge, sin embargo se comprometió a estar en el Memorial Tournament, que iniciará desde el 30 de mayo hasta el próximo domingo 2 de junio.

Mientras tanto el líder, Brooks Koepka, tampoco acudió a la cita que se disputó en el Colonial Country Club en Fort Worth, Texas, uniéndose así a la lista de varios del top 10 que no pusieron su nombre en la lista.

Pese a su no participación, Koepka no ve por el momento una amenaza a su liderato pues su primer perseguidor, el también estadounidense Dustin Johnson, tampoco estuvo en el Charles Schwab Challenge, por lo que no sumó puntos para el average.

Por su parte el tercero del ránking, el británico Justin Rose, fue el único en el top 3 en decir presente en el Colonial, sin embargo no tuvo la mejor actuación y terminó en la posición T-58 de la clasificación, sumando 285 golpes que lo dejaron sin sumar para el ránking.

El británico no se proclama campeón desde el Farmers Insurance Open el pasado 27 de enero y su mejor participación más reciente fue en el Wells Fargo Championship, donde se ubicó tercero en la clasificación.

El estadounidense Justin Thomas, desciende una posición hacia el sexto lugar ante el ascenso de Tiger Woods. Thomas no finaliza un torneo desde el 27 de enero en el Masters Tournament donde terminó en la posición T-12, pues una lesión en la muñeca lo obligó a abandonar el PGA.

El regreso del estadounidense está cerca y parece que la lesión ha llegado a su fin, pues el Memorial Tournament ha incluido dentro de la lista de participantes el nombre de Justin Thomas.

En la séptima posición se mantiene el italiano Francesco Molinari tras terminar el Charles Schwab Challenge en la posición T-53. Sin embargo, un golpe le evita sumar puntos en el ránking, pues acumuló 284 golpes en el torneo, mientras que el estadounidense Bill Haas, último en la lista en sumar, firmó 283 golpes en la posición T-48.

Ubicado en la octava posición, Bryson DeChambeu cortó su actuación en el Charles Schwab Challenge en la segunda ronda, pues no logró superar el corte del líder y firmó su tarjeta con 144 golpes, 72 en la primera ronda y 72 en la segunda. El actual campeón del Memorial Tournament estará presente en el Muirfield Village GC, disputado en Ohio, EE.UU.

En la novena y décima posición, los estadounidenses Xander Schauffele y Rickie Fowler tampoco lograron igualar el corte del líder del torneo. Fowler terminó mejor ubicado con 143 golpes repartidos en 74-69, mientras que Schauffele firmó 144 golpes con un 72-72.

De lejos el mejor ubicado de los españoles, el vasco Jon Rahm continúa a una posición de entrar en el top 10, pero aunque estuvo presente en el Charles Schwab Challenge, se sumó a la lista de jugadores que no superaron el corte del líder de +2, firmando un +6 con un total de golpes de 146, repartidos en 75-71 en la primera y segunda ronda.

Jon Rahm se encuentra a tan solo 0,0379 puntos del décimo Rickie Fowler, pero el jugador de Barrika lo ha tenido difícil, pues ya es la segunda vez consecutiva tras el PGA que no supera el corte y ve así cómo su entrada al top 10 tendrá que esperar.

El español Sergio García se mantiene en la posición 28 del ránking, mientras que Rafa Cabrera desciende una posición hasta la 37 y lo hace también Jorge Campillo a la 65. Aún así, hace lo opuesto Adrián Oategui, quien sube una posición hasta el puesto 82 tras finalizar el pasado 26 de mayo el Made in Denmark presented by FREJA en la posición T-16 con 278 golpes.

En el mismo torneo, Pablo Larrazabal y Alejandro Cañizares terminaron mejor ubicados en las posiciones T-4 y T-9 con 275 y 276 golpes respectivamente.

Top 10 del ránking mundial de golf:

1. Brooks Koepka (USA) – 10.8491 pts.

2. Dustin Johnson (USA) – 10.7754 pts.

3. Justin Rose (ING) – 8.5964 pts.

4. Rory McIlroy (NIR) – 8.0170 pts.

(+1)5. Tiger Woods (USA) – 7.3215 pts.

(-1)6. Justin Thomas (USA) – 7.2492 pts.

7. Francesco Molinari (ITA) – 6.8790 pts.

8. Bryson DeChambeau (USA) – 6.5931 pts.

9. Xander Schauffele (USA) – 6.0633 pts.

10. Rickie Fowler (USA) – 5.4459 pts.

_________________________________________________________________

11. Jon Rahm (ESP) – 5.4080 pts.

28. Sergio García (ESP) – 3.4576 pts.

(-1)37. Rafa Cabrera (ESP) – 2.9647 pts.

(-1)65. Jorge Campillo (ESP) – 2.0795 pts.

(+1)83. Adrian Oategui (ESP) – 1.6736 pts.

