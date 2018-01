Tiger Woods inicia 2018 en Torrey Pines del 25 al 28 de enero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Tiger Woods de 42 años, ya ha elegido sus dos primeros torneos PGA de la temporada 2018. El ex número uno mundial dijo que abrirá el presente curso 2018 disputando el Farmers Insurance Open de San Diego, en Torrey Pines, del 25 al 28 de enero.

El ex número uno del mundo ya estuvo en este evento durante 2017, pero no pasó el corte. Desde entonces no juega en un torneo PGA oficial, y hará su regreso justo en el mismo escenario del útimo evento.

Tras Torrey Pines, la segunda cita en el calendario 2018 de Tiger Woods será el Genesis Open, en Riviera, que organiza la Fundación Tiger Woods del 15 al 18 de febrero.

