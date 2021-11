¿Tienen los ministerios personalidad jurídica?

La personalidad jurídica se conoce como la capacidad legal que se le atribuye a las personas físicas o jurídicas, instituciones públicas o cualquier otra entidad, de ser sujetos de derechos y contraer obligaciones; así como poder realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica.

Debido a que la Constitución de la República ni ninguna ley adjetiva de manera expresa les otorga personalidad jurídica a los ministerios, y a raíz de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia (previo a la reforma constitucional del 2010 y a la Ley 247-12) en la sentencia núm. 249 de fecha 2 de julio de 2008, juristas aún consideran que en nuestro ordenamiento jurídico actual los ministerios carecen de personalidad jurídica y, por ende, capacidad procesal.

En la mencionada sentencia la SCJ dispuso que, “las Secretarías de Estados son entidades integrantes del Estado Dominicano, que carecen de personalidad jurídica, es decir; que no puede ser ejercida ninguna acción directamente contra ellas, sino que a quien debe encausarse es al Estado Dominicano”. Este es un criterio desfasado debido a que no se ajusta a la reforma constitucional del 2010, a las leyes vigentes, ni a las distintas jurisprudencias emanadas del Tribunal Constitucional.

La norma suprema prevé en su art. 148 que, “las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”. Es decir, las entidades públicas, como son los ministerios, pueden ser encausadas en justicia por los daños ocasionados a terceros.

El Tribunal Constitucional indicó en la sentencia 0071/13, que el “texto constitucional vigente en nuestro país ha otorgado autoridad a las entidades públicas y a sus funcionarios o agentes; de ahí que les haga pasibles de comprometer la responsabilidad civil preceptuada en su artículo 148”. Por otra parte, el art. 139 de la Constitución plantea que los tribunales están obligados a controlar la legalidad de la actuación de la Administración Pública.

La Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, en su artículo 28 indica que son atribuciones de los ministros, suscribir contratos en representación del Estado; suscribir los actos y correspondencias del despacho a su cargo; resolver los recursos administrativos que les correspondan conocer; contratar para el ministerio los servicios de profesionales y técnicos; nombrar y remover a los funcionarios o funcionarias de su respectivo ministerio; entre otras. Estas son atribuciones que pueden generar responsabilidad jurídica frente a terceros, y solo pueden ser ejercidas por un órgano sujeto de derechos, capaz de contraer obligaciones.

El TC en la sentencia 0018/14 consideró que, en el caso en cuestión, donde solo se había puesto en causa a un ministerio mas no al Estado dominicano, que “si bien los ministerios son parte del Estado, cuando actúan en los procesos y son puestos en causa no es necesaria la citación al Estado dominicano”.

Dicho tribunal en la sentencia 0071/13, estableció que “el artículo 13 de la Ley No. 1486 de 1938, sobre la representación del Estado en los actos jurídicos, resulta inaplicable por imponer rigores y exigencias que tan solo entrañan demoras innecesarias”. Esto es en vista de que el Ministerio de Obras Públicas indicó en sus conclusiones que la recurrente no podía actuar directamente en contra del ministerio, sino a través de las entidades señaladas en el artículo 13 de la Ley No. 1486.

Igualmente, en la referida sentencia, el TC planteó que “actualmente, de acuerdo con la esencia misma del Estado social y democrático de derecho que acoge nuestra Constitución, los ministros de Estado tienen la responsabilidad de organizar, administrar, despachar y responder con el mayor sentido de oportunidad todo lo que concierne a los asuntos y actos atinentes a sus carteras, atendiendo primordialmente a los elevados intereses generales de la nación y al más depurado espíritu de servicio en favor de la ciudadanía”.

El órgano llamado a garantizar la supremacía de la Constitución ha confirmado su criterio en diversas sentencias, como en la 0186/13. Por todo lo expuesto anteriormente, es fundamental resaltar que, para el máximo intérprete de la Constitución, los ministerios sí tienen personalidad jurídica y capacidad procesal para actuar en justicia.

POR SEBASTIÁN YÉPEZ

