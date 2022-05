Tiene la Fuerza del Pueblo la estructura nacional para convertir la popularidad de Leonel en votos? 

Lo que no han calculado es que le hacen un flaco servicio a su causa y que el PRM está sentado en la acera del frente con palomitas y refrescos, mientras se destazan entre sí verdes y morados, ella no dijo nada que hayamos pensado ya, aquellos que no ganamos nada ni con el uno ni con el otro, o tenemos si se quiere la frialdad para no dejarse llevar de las emociones. Leonel tiene un liderazgo y popularidad innegables, su popularidad aún con su taza de rechazo es de las mas altas para cualquier líder político en el país, pero se le transfiere eso a la Fuerza del Pueblo ? Se pueden hacer apuestas tan tempranas cuando el PLD ni siquiera tiene sus fuerzas compactadas aún, puesto que aún no tiene candidato en firme? Tiene la Fuerza del Pueblo la estructura para convertir en votos esa popularidad y llevarlos a las urnas? Pero peor aún, siquiera importa esto ?

El PRM debe de estar riéndose con la muela de atrás, puesto que poco importa quien tiene más o quién tiene menos, mientras estén divididos, mucho se habla por lo bajo que sin importar quién quedé arriba, el de abajo los apoyará, deberían jugarse esa baza? Se imagina al hombre que dijo que aquí nadie conceptualiza apoyando a Abel, Margarita o Domínguez Brito? Los considera dignos? Es posible que si, es posible que no? No es que falta tanto.

Habrán madurado ambas fuerzas para dejar de lado todo aquello que los separó y los llevó a perder el poder o seguirán montados en que soy yo o que entre el mar?

Lo cierto es que el escenario sigue incierto y brumoso, como no se había visto en este siglo, ni siquiera en las postrimerías del siglo anterior, pero si morados y verdes continúan así, el PRM seguirá su fiesta de desatinos después de todo están solos en el gallinero.