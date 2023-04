Tiby Camacho se estrena en las telenovelas junto a Telemundo

La actriz participa en la telenovela “Juego de Mentiras” de lunes a viernes a las 10 PM por Telemundo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz, comediante, influencer y empresaria dominicana, Tiby Camacho, se estrena en las telenovelas de la mano de la cadena televisiva Telemundo en una nueva propuesta: “Juego de Mentiras”, transmitida de lunes a viernes en horario prime (10 PM).

Esta nueva historia está protagonizada por experimentados actores como Arap Bethke, Altair Jarabo, María Elisa Camargo, Cynthia Klitbo y Eduardo Yañez. Dentro de esta producción, Camacho desarrolla el personaje de una reportera y/o periodista.

“Es muy significativo para mí el darme a conocer a través de distintas plataformas y tener este crecimiento a nivel del trabajo actoral, en las comedias de redes sociales, teatro, cine y ahora en telenovelas. Todo esto me ha permitido fortalecerme y recibir tantas bendiciones de trabajo, junto a personalidades que miraba mientras crecía”, expresa Tiby Camacho.

Tiby recuenta su camino en la preparación para este rol, el cual gracias a su agente de casting Dyana Romero en la ciudad de Miami quien le habló de este papel, hizo el proceso de selección requerido.

Semanas después le confirman su participación, llegó la agenda y los días de grabación que incluían jornadas largas que valió la pena al ver el resultado en pantalla.

El actor y coach Rubén Morales quien tiene una gran carrera actoral fue su guía para desarrollar su participación en este nuevo melodrama de la cadena televisiva, a quien Camacho agradece por acompañarla en esta primera experiencia bajo el esquema de telenovela.

“Exhorto a los jóvenes que como yo desean alcanzar sus sueños, a esforzarse. No se detengan y aún el cansancio sea mucho mayor que las ganas, siempre continuar, sin dudas. Esto ha sido una de las razones por las que he podido ir abriéndome paso en esta carrera, que apenas comienza, que no es para nada sencilla, pero en la que deseo seguir creciendo, desarrollando a la par mi trabajo en las redes sociales”, concluyó Tiby Camacho.

Más sobre Tiby Camacho

La progresiva actriz valoró sus participaciones en la producción cinematográfica “Los Rommates”, este proyecto fue su primera actuación junto a grandes actores y actrices, la cual se rodó en medio de la pandemia, logrando una oportunidad luego del filme, de poder trabajar con la influencer y actriz Fidia Peralta en “Rosita y Punto” y en la obra teatral “Las Muñecas de Satín”.

De la mano de Caribbean Films participó en la comedia cinematográfica “La Trampa” y actualmente también desarrolla un segmento “El Consejo de Tiby” en el espacio radial “La Uca” a través de la Bakana en los 105.7.

