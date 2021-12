Tiby Camacho, la actriz que destapa su pasión en las tablas

Comparte esta noticia

La creadora de contenido para redes sociales es además una joven empresaria de la belleza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz, comediante, influencer y empresaria dominicana, Tiby Camacho, se encuentra disfrutando una de las etapas profesionales más significativas, al formar parte de la propuesta teatral “las Muñecas de Satín”, una labor actoral que le ha permitido fortalecer el dominio en las tablas.

De igual modo, la progresiva actriz valoró la participación en la producción cinematográfica “Los Rommates”, este proyecto fue su primera actuación junto a grandes actores y actrices en esta película, misma que tuvo su rodaje en medio de la pandemia, logrando una oportunidad luego del filme, de poder trabajar con la influencer y actriz Fidia Peralta en “Rosita.com”.

“Yo exhortó a los jóvenes que como yo desean alcanzar sus sueños, que se esfuercen, no se detengan y aún el cansancio sea mucho mayor que las ganas, siempre continuar, sin dudas, esta ha sido una de las razones por las que he podido ir abriéndome paso en esta carrera, que apenas comienza, que no es para nada sencillo, pero que deseo seguir creciendo, al mismo tiempo que mi trabajo en las redes sociales”, confesó Tiby Camacho.

La joven nativa de las redes pertenece a la nueva generación de humoristas que unidos graban su contenido con la colaboración de personalidades, artistas y otros influencers, en localidades como Miami, New York, Colombia y República Dominicana.

Tibisay Camacho, mejor conocida como Tiby en lo más íntimo de su círculo de amistades, nació en Santiago, República Dominicana ha logrado captar la atención de cada uno de sus seguidores en redes sociales, graduada como maestra de idiomas, profesión que le ha permitido desarrollar ideas relacionadas con la escritura y lectura de interesantes obras personales. Es empresaria de marca de pestañas a través de su plataforma TibyCamacho.com, que lleva como nombre Magnetic Eyelashes by Tiby.

Hace un año y medio que comenzó a grabar videos para el social media, gracias a su pasión por los medios, la cual la impulsaron a compartir sus experiencias en sus canales con el único objetivo de transmitir buenas vibras a quienes le siguen. La preciosa dominicana luego de impartir clases de idiomas dedica su tiempo libre a trabajar en la creación de contenido original y variado para su canal en la plataforma de vídeos YouTube.

Camacho les envía un mensaje a todos sus seguidores a mantener una mentalidad emprendedora al momento de iniciar nuevos proyectos. Además, considera que el éxito es posible de lograr siempre y cuando se trabaje con esfuerzo. Su trabajo en redes sociales ha sido influencia por la modelo y también influencer venezolana Lele Pons, debido al contenido de corte humorístico de Pons, Tibisay comenzó a trabajar sus ideas para vídeos.

Actualmente en Tik Tok tiene 1.3 millones de seguidores, Instagram un millón de seguidores y su canal de YouTube. En cada vídeo que comparte, Tiby se destaca como productora y editora de su propio contenido.

