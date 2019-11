Thiem tras vencer a Djokovic: “Un partido especial, épico”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Londres.- El austríaco Doiminic Thiem festejó su gran victoria ante el serbio Novak Djokovic en el O2 de Londres tendiéndose en el suelo con los brazos señalando el infinito. Luego, más relajado, calificó ese triunfo, que le mete por primera vez en las semifinales del torneo, como algo épico, por lo que siempre había luchado desde que era un crío.

“Este ha sido uno de esos partidos especiales, por los que he practicado toda mi vida, toda mi infancia”, dijo Thiem. “Realmente épico, en una atmósfera increíble, venciendo a una leyenda de nuestro juego. Y también me he clasificado para las semifinales, que es lo mejor”, añadió.

“Regresar del 1/4 (en el desempate del tercer set) fue un poco de suerte, pero fue un partido increíble y que nunca olvidaré. Novak es el mejor jugador del mundo y tenía que hacer algo especial”, remató Thiem tras vencer al serbio después de dos horas y 47 minutos.

