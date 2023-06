Theodore Kaczynski (Unabomber): Terrorista o asesino en serie

El sábado 10 de mayo de 2023, fallece Theodore Kaczynski (alias Unabomber), en prisión. Al enterarme de su fallecimiento, despertó mi curiosidad de estudiar un poco el perfil de esta persona que fue condenada a cumplir cuatro cadenas perpetuas por la muerte de 3 personas y por herir a otras 23, con una carrera delictiva que abarcó el período de 1978 hasta el 1995, considerándose una de las persecuciones más largas y costosas del FBI, con un total de US$50 millones. Inclusive, el FBI llegó a ofrecer una recompensa de US$1 millón por su captura.

Vronsky (2004), señala que, graduado de Harvard con un PhD en Matemáticas, de la universidad de Michigan, un CI de 170, Kaczynski es “probablemente el asesino en serie mejor educado, registrado”.

La razón por la que decido escribir sobre este caso es por el hecho de que Unabomber fue considerado como un terrorista por el FBI. En concreto, el alias que ellos le asignaron, Unabomber, significa Terrorista de Universidades y Aerolíneas (University and Airline Bomber), por sus primeras víctimas. En adición, lo incluyen en el Manual de Clasificación Criminal, como Serial Bomber.

El Manual de Clasificación Criminal, que es un instrumento que se desarrolla a partir de un proyecto del FBI, establece que el “ataque terrorista es el intento criminal de asustar a la comunidad”.

Respecto a lo que se entiende por terrorismo, para Iborra y Sanmartín (2011) es el “intento de amedrentar a través de la destrucción y la muerte al mayor número de personas posible.”

Para Garrido y Redondo (2013), los elementos centrales del terrorismo son: “el uso o la amenaza de usar la violencia; una motivación política; y la creación de una presión psicológica mediante el terror para lograr un propósito determinado. Esto último supone que además del agresor y la víctima, hay un tercer elemento que juega un papel relevante: la audiencia formada por el público en general y por los miembros del gobierno y de los otros poderes”.

De conformidad con la definición sobre asesino en serie, expuesta en el Manual de Clasificación Criminal, inicialmente “se definió como 3 o más eventos separados en 3 o más lugares, con un período de enfriamiento emocional entre homicidios.” Luego establece que, en una conferencia del FBI en el año 2005, se determinó que 2 o más eventos eran suficientes para calificarlos de naturaleza serial. Sobre este aspecto, indica que el asesinato serial supone la premeditación, incluyendo fantasías relacionadas a la ofensa o ataque, y la planificación.

En esencia, lo que distingue al asesino en serie de otros asesinos múltiples (asesino en masa, spree killer) es el período de enfriamiento emocional. No obstante, por lo general, las definiciones de asesinato serial excluyen el terrorismo, entre otros crímenes.

Partiendo de los elementos del terrorismo, previamente citados, uno de ellos es la motivación política. Y si bien Unabomber, hace publicar su Manifiesto, amenazando a los medios a los que lo remitió de represalias en caso de no hacerlo, dándose a entender que la motivación de sus ataques tenía un alcance político, al momento de su captura, retienen como evidencia su diario, en el que registró su motivación. Garrido (2007), lo transcribe del siguiente modo: “Mi motivo para hacer lo que estoy haciendo es, simplemente, la venganza personal. No espero lograr nada concreto con esto […]. Ciertamente, no espero hacer nada altruista, ni actúo para lograr el bienestar de la raza humana». Y más adelante confirma esta idea: «Quiero subrayar que mi motivación es la venganza personal. No pretendo ningún tipo de justificación filosófica o moral».”

También se pudo confirmar que seleccionaba sus víctimas por un interés personal, tenían relación con la universidad de la que se graduó, en la que hizo el PhD, entre otros. Sobre este particular, Garrido (2007) señala “cuando sus bombas amputaban las manos de los científicos (o los mataba), estaba atacando a personas que habían hecho algo que él no era capaz de hacer: obtener reconocimiento por su labor y conocimientos”. De manera que, da a entender que hay una motivación muy ligada a sus propias frustraciones personales, más que aquellas que buscan el cambio brusco en el sistema.

Otro factor, la serie “Unabomber: In his own words”, relata que parte de sus fantasías era matar. Por igual, uno de los agentes encargados del caso relata que en sus diarios anotaba cómo el experimento (víctima) había sido un éxito, porque habría logrado su objetivo, matar. Por tanto, no se diferenciaría de otros asesinos seriales, si nos fijamos detenidamente en cuál era, realmente, su motivación, la fantasía, la cantidad y selección de víctimas.

En conclusión, a partir de lo que se ha analizado y verificado en este caso, podemos afirmar que, aunque el método del crimen utilizado (explosivos) lo hace un caso de asesino en serie peculiar, por definición, Unabomber era un asesino en serie.

POR PAMELA ELISA PIÑEYRO PELLERANO

*La autora es abogada y criminóloga. Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con Maestría en Criminología, Delincuencia y Victimología en la Universidad Internacional de Valencia (VIU), España.

