The Vast of Night: ciencia ficción sorprendente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- No creo que ‘The Vast of Night’ ofrezca algo novedoso en el género de la ciencia-ficción, pero su narrativa del encuentro cercano del tercer tipo me resulta intrigante, estimulante, con un misterio minimalista que pone los pelos de punta. La película de Amazon Prime Video, inspirada en el incidente de Kecksburg, supone el debut como director de Andrew Patterson. Y me sorprende lo que hace en esa puesta en escena casi spielbergiana en la que abundan los sonidos, las atmósferas y un estilo visual muy retro que captura el período con mucha autenticidad, además de emplear los espacios cerrados y la iluminación para amplificar la tensión del asunto.

La trama se ambienta en Nuevo México en los años 50 y cuenta la historia de Everett, el carismático DJ de la radio local del pueblo que, junto a Fay, una joven operadora de centralitas, descubren en medio de una noche desolada una extraña frecuencia de radio de origen desconocido. La situación que suscita el descubrimiento pone a los personajes a desmantelar un rompecabezas ingenioso a través de conversaciones con pueblerinos en la que prima, mayormente, el sonido diegético fuera de campo y el relato no iconógeno cuando describen con los diálogos un pasado misterioso relacionado a la señal. La estética de Patterson también ejecuta elementos como el sobreencuadre (la imagen de televisión), el fundido a negro, el plano subjetivo, el plano general, los ruidos y una cámara inquieta que en algunas escenas persigue a los personajes con plano secuencias muy meticulosos, como si se tratara de una entidad desconocida que observa los testimonios de los protagonistas. Destaco también el vestuario que adorna a los personajes que juegan a ser detectives. Las interpretaciones de Jake Horowitz y Sierra McCormick me parecen muy creíbles cuando comunican con su rostro el pavor de un evento inesperado. Para ser una ópera prima es una propuesta tan inquietante como sorpresiva sobre las trampas de la especulación.

Ficha técnica Año: 2019 Duración: 1 hr 30 min País: Estados Unidos Director: Andrew Patterson Guion: James Montague, Craig W. Sanger Música: Erick Alexander, Jared Bulmer Fotografía: Miguel I. Littin-Menz Reparto: Sierra McCormick, Jake Horowitz Calificación: 7/10

https://www.youtube.com/watch?v=ZEiwpCJqMM0