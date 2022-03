The Rolling Stones publican edición íntegra de sus conciertos en El Mocambo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – The Rolling Stones lanzarán el próximo 13 de mayo y por primera vez en sus 60 años de historia un álbum con la primera edición oficial de los dos famosos conciertos secretos que ofrecieron ante 300 personas en el club El Mocambo de Toronto en 1977.

El disco, que contendrá el repertorio íntegro del “show” que ofrecieron el día 5 de marzo de ese año, más tres temas extra del que dieron en el del día 4 de marzo, remezclados por Bob Clearmountain.

Nunca antes se había ofrecido así. Con anterioridad, el disco “Love You Live” (1977) había recogido cuatro de las interpretaciones del club, completándose el resto del álbum con grabaciones de la gira que ofrecieron entre 1975 y 1976.

El concierto en El Mocambo fue una sorpresa. Al público se le convocó a través de un concurso de radio que tenía como premio entradas para ver a una banda de rock muy de moda en la ciudad, April Wine, los cuales contarían como teloneros con un grupo llamado Cockroaches.

Estos resultaron ser en realidad The Rolling Stones, que versionaron temas como “Mannish Boy” de Muddy Waters, “Crackin’ Up” de Bo Diddley e interpretaron otros propios como “Let’s Spend The Night Together” y “Tumbling Dice”. Además, estrenaron “Worried About You”, que no se pudo volver a escuchar hasta ser grabada para “Tattoo You” (1981).

Según la nota de prensa remitida por Universal, “Live At The El Mocambo” estará disponible en formato digital, en doble CD, así como en 4 LPs en vinilo negro o en vinilo fluorescente. Como anticipo, ya es posible disfrutar en plataformas digitales de las canciones “It’s Only Rock ‘N’ Roll” y “Rip This Joint”.

The Rolling Stones, que el pasado mes de agosto sufrieron el fallecimiento de uno de sus miembros más emblemáticos, el batería Charlie Watts, se encuentran actualmente en medio de los actos organizados por su 60 aniversario.

Entre ellos una gira europea que arrancará el próximo 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid y que ese mes pasará por otros puntos destacados como el Estadio Olímpico de Múnich el 5, Anfield Stadium de Liverpool (Reino Unido) el 9 y el estadio de San Siro en Milán (Italia) el 21.

Además, está previsto que toquen dos noches en Hyde Park de Londres, los días 25 de junio y 3 de julio, y que prosigan recorrido por ciudades como París (Hippodrome ParisLongchamp, 23 de julio) o Estocolmo, donde cerrarán la gira en el Friends Arena el día 31 de julio.

