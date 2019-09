The R&A organizó con éxito la 3era Conferencia Internacional de Golf para América Latina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PANAMÁ.- Los principales dirigentes y administradores del golf en América Latina se dieron cita este jueves y viernes en el Hotel Hilton Panamá para la 3era edición de la Conferencia Internacional organizada por The R&A, el organismo de gobierno con sede en St. Andrews que trabaja con 156 asociaciones nacionales afiliadas que atienden a 30 millones de golfistas en 143 países.

Golf sustentable, crecimiento y desarrollo del golf femenino, educación como herramienta de progreso, programas de menores, gestión de Federaciones y/o Asociaciones de bajos recursos y The R&A en América Latina y el Caribe, fueron algunos de los temas que se expusieron a través de distintos disertantes a lo largo de las dos jornadas.

“Esta experiencia con disertantes y dirigentes de todos los países de la región resulta altamente satisfactoria porque se integra a la plataforma educativa y de capacitación que The R&A busca para toda la región”, señaló Mark Lawrie, Director The R&A para Latinoamérica y el Caribe y anfitrión del evento en Panamá.

Guillermo Busso y Alejandro Canegallo (Golf Sustentable), Oliver Proctor (La educación como herramienta de progreso), Jorge Bollini (Programa de Desarrollo para Menores), Paz Echeverría (La mujer en la industria del golf), Jean Pierre de Roux (Experiencia de gestionar una Federación de bajos recursos), Victoria Villanueva (Aplicación para contribuciones a proyectos de desarrollo) y Mark Lawrie (The R&A en América Latina y el Caribe), fueron algunos de los disertantes en esta Conferencia Internacional donde el “networking” entre los participantes fue uno de los objetivos del evento.

“Para la Federación de Golf de Colombia es muy importante la vinculación de The R&A en el golf latinoamericano. El hecho de tener una oficina en la región nos ha permitido tener una relación muy cercana con ellos. Todos sus programas nos están llegando a Colombia de manera muy eficaz y eso nos ayuda a fomentar el golf”, comentó Camilo Sánchez, Presidente de la Federación Colombiana de Golf y uno de los directivos presentes en Panamá.

Por su parte, Jean Pierre de Roux, Presidente de la Asociación de Golf de Panamá, explicó: “es una iniciativa muy importante el poder compartir mejores prácticas y experiencias con las demás Asociaciones y Federaciones de Latinoamérica. Fueron dos días de mucho valor agregado que nos permiten aplicar todos estos conocimientos de manera inmediata a nuestra Asociación”.

“La importancia de esta conferencia es la unión que se genera, comunicarnos entre los directivos de toda la región para mejorar el golf. Nuestra relación con The R&A es muy buena, es positivo que apoyen este tipo de acciones. Guatemala es un país que está desarrollando este deporte, no tiene un golf de alto rendimiento tan marcado pero el trabajo en conjunto con The R&A es muy importante para nosotros”, contó Beverly Gutiérrez, Gerenta General de la Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala.

Mike Leeson, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf, se expresó en un sentido parecido al resto de los dirigentes de la región que estuvieron en el Hotel Hilton: “la importancia de esta conferencia internacional para toda la región es primordial. Se tocaron temas muy variados y que son de interés de todos. La interacción entre todos los directivos de las distintas Asociaciones y Federaciones es una de las cosas más importantes en este tipo de eventos”.

Relacionado