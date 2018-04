“The Princess Bride” vuelve a las librerías 45 años después

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- En el año en el que el clásico contemporáneo “The Princess Bride”, de William Goldman, celebra su 45 aniversario literario -la icónica película se estrenaría en 1987-, la editorial Ático de los Libros relanza esta historia de amor correspondido para que “la descubran” las nuevas generaciones.

Buttercup y Westley, los protagonistas de la novela, celebran en 2018 sus bodas de zafiro, un “momento idóneo para relanzar un clásico moderno”, un “clásico indiscutible” que los padres que leyeron el libro “querrán regalar a sus hijos”, explica la editorial en una nota.

La edición en español, que se incorpora a la línea de narrativa juvenil clásica de Ático, incluye el capítulo extra que Goldman (Illinois, 1931) escribió por el 25 aniversario de su obra, titulado “Buttercup’s Baby”.

Otra efeméride que “The Princess Bride” celebraba arropada por el cariño de lectores, y también de cinéfilos gracias a la adaptación dirigida por Rob Reiner y escrita por el propio Goldman, que ya había ganado dos Óscar como guionista con “Butch Cassidy and the Sundance Kid ” y “All the President’s Men”.

Y aunque “The Princess Bride”, protagonizada por Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Billy Crystal y Chris Sarandon, no tendría suerte en el circuito de premios de cine en 1987, sí arrasaría de cara al público, marcando un antes y un después al dirigirse tanto a niños como a adultos.

En la memoria de la cultura popular ha quedado la historia de Íñigo Montoya, un experto espadachín español que busca en la película al asesino de su padre, un hombre con seis dedos, para vengarlo, que afronta sus duelos con la frase: “Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir”.

Una historia de amor, de espadachines, de odio y venganza que sigue levantando pasiones combinando fantasía, diversión, humor e inteligencia, para convertirse en todo un homenaje a la novela de aventuras.

