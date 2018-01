The Post, o cuando los periódicos norteamericanos le tumbaron el pulso al gobierno de Nixon  

La guerra de Vietnam hizo que toda la sociedad norteamericana se opusiera al conflicto bélico en Asia, y los gobiernos norteamericanos buscaran afanosamente esconderle a su población la conflagración armada.

De la contienda sangrienta vietnamita se han realizado miles de obras artísticas, principalmente películas, pues los combates produjeron todo tipo de secuelas y aprehensiones en diferentes sectores estadounidenses, principalmente la prensa, que en el instante álgido del conflicto no escondió su oposición.

Robert McNamara, secretario de Defensa norteamericano durante el período 1961-1968 produjo un informe voluminoso, de los penosos y frustrantes resultados de la guerra vietnamita, elaborado por expertos, que demostraban en miles de páginas, el estancamiento de la mortal pelea, y la velada derrota de las tropas estadounidense en el país del sudeste asiático.

Basada en esos hechos reales, el maestro Steven Spielberg se lanza al difícil arte de contarnos un pasaje de la historia del periódico 47 veces ganador premio Pullitzer, y destapador del escándalo Watergate, que defenestró de la presidencia norteamericana a Richard Nixon, The Washington Post, perteneciente hasta el año 2013 a la histórica familia Graham.

El excelso director de cine esculpe el filme The Post, llamada en español Los Archivos del Pentágono, el cual nos pasea cinematográficamente por aquella crisis por los que atravesaron los grandes diarios norteamericanos, los cuales no aceptaron el silencio que buscaba imponerle, el gobierno de Nixon, que maniobró temerariamente, para acallarlos sobre la Guerra de Vietnam, imponiéndoles una censura humillante.

Luego de la muerte de uno de los dueños de The Washington Post, el señor Phil Graham ocurrida en 1963, el Post fue heredado por su esposa Katharine Graham (papel magistralmente interpretado por Meryl Streep), quien con 45 años de edad se inicia tomando las riendas de una empresa familiar, que con una mala decisión, se puede ir a la bancarrota, y máxime luego de que sus acciones se empezaran a cotizar en Wall Street.

Los papeles de MacNamara se filtran al The New York Times, por lo que su publicación en ese periódico de Manhattan lleva al gobierno de Nixon a someterlo ante la justicia, acusándolo de dar a conocer información confidencial y neurálgica para los Estados Unidos.

El The Washington Post, en esa rivalidad periodística de la época, que lo llevaba a una lucha casi “cuerpo a cuerpo” con el The New York Times, y que hizo a su director Ben Bradlee (interpretado por Tom Hanks), llegar hasta enviarle espías para conocer las noticias y primeras páginas del diario de la Octava Avenida de New York, que era su competencia.

Los “palos periodísticos”, como se le llama en nuestro país a las noticias más leídas de The New York Times llevan a Bradley a encargarle a uno de sus periodistas contactar con uno de los colaboradores de Robert MacNamara, quien se había radicalizado y convertido a pacifista y contrario a la guerra de Vietnam, y quien había sacado el informe y lo estaba haciendo público.

Pero la administración Nixon también demanda por ante los tribunales norteamericanos al The Washington Post, viéndose la señora Graham entre la espada y la pared, y en el dilema de si publicar los papeles de MacNamara (quien hasta era uno de sus consejeros), o autocensurarse, para evitar ir a la banca rota y dar con sus huesos a la cárcel, si el gobierno estadounidense ganaba el pleito en los tribunales.

El trato que Spielberg le da al personaje de Katharine Graham le rinde tributo a la mujer, el cual Streep lo desarrolla de forma diestra y sin estridencia. No es verdad la afirmación de Donald Trump, de que Meryl Streep está sobreestimada en Hollywood. De que hay talento en esa diva del cine hay talento, y ese histrionismo exhibido por la ducha actriz no se compra en la farmacia.

Me encantó la fotografía de The Post, plasmada artísticamente por el camarógrafo polaco Janusz kaminski, la cual con ese tono azulado, crea la sensación de vintage. La sencillez de la postproducción la hace atractiva y envolvente de la trama. Las escenas de diagramación de la prensa, y la corrección de estilos, hacen que el público se sumerja en la historia. Las conjugaciones de preproducción y la postproducción hacen que las actuaciones no requieran de chirridos corporales para ser agradables y encantadoras.

A pesar de que el tema que desarrolla Steven Spielberg en The Post pudiera haberlo seducido para convertir la cinta en un panfleto, el eximio director no cae en ningún momento en esa clase de arte, sino que navega por la historia de forma objetiva. Si en la cinta La Lista de Schindler del año 1993, Spielberg no se resiste, y su ascendencia judía lo lleva a la última escena en donde él con flor en mano le rinde personalmente tributo al alemán que salvó de los hornos hitlerianos a cientos de judíos, en The Post la pasión se queda de lado y la objetividad domina los abundantes diálogos y las escenas.

The Post, o Los Archivos del Pentágono es un retrato entre disyuntiva de censura y autocensura. Aleccionadores resultan las conversaciones entre Katharine y Bradlee, estrujándose en sus caras los innumerables momentos en que sus relaciones biunívoca con el poder norteamericano y los inquilinos de turno en la Casa Blanca los hizo inhibirse y autocensurarse de las noticias.

Que no la reconozcan en los Oscares, no me importa; pero de que el conspicuo maestro del séptimo arte Steven Spielberg nueva vez se eleva por los aires con una obra cinematográfica de altos quilates es una verdad demostrada pixel a pixel.

