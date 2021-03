“The New York Band” protagoniza con éxito su primer concierto vía streaming

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El concierto “The New York para el mundo” que protagonizó la noche de este sábado vía la plataforma newyorkbandlive.com, la agrupación de merengue “The New York Band”, mostró la el nuevo rostro del popular grupo que lideró el hoy fallecido Cherito.

Durante una hora el público disfrutó de un concepto musical renovado que incluyó la participación de nuevos integrantes, quienes le rindieron un merecido reconocimiento a la memoria del Cherito y celebraron el rol histórido del merengue como bandera nacional, a través de pilares de la música típica.

La agrupación estrenó una nueva versión, “Colé”, ahora con un nuevo título: “Mamá No Quiere Que Yo Colé”, en la que sus intérpretes, Iris y Franklin, combinaron con acierto la fusión de rap por que cantaron junto a Ruben Ariel y Maité.

La puesta en escena, responsabilidad de Chery Jiménez como productor, contó con la participación de Alexandra Taveras quien fuera figura icono de la banda, entre los años del 87 al 91.

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue de las últimas décadas ofreció al público títulos como “Si tú no estás”, Si tú eres mi hombre, “Dame vida”, “Cheap thrills”, “Amor en silencio”, “Simplemente amigos”, “Nadie como tu”, “Oye a tu pueblo oh Dios”, “Recuerdame” y “Dancin mood”, entre otros.

Una robusta plataforma virtual y una orquesta integrada por destacados músicos sirvieron de base para una puesta en escena de calidad. Este concierto estará disponible “on demand” en el sitio newyorkbandlive.com.

Tributo al merengue

Un segmento especial dedicado a pilares del merengue típico llevó a la banda por un viaje musical para exaltar a destacados protagonistas de la música vernácula.

“Tributo a los típicos” trajo como arcodeonista invitado a Alex Rodríguez quien se unió a la complada banda para que los vocalista cantaran la m´jusica de Nico Lora (San Antonio), Trío Reynoso (El picotiao), Guandilito (Váyase en paz), El General Larguito (La mala mañana).

De igual modo reconocieron los aportes de Francisco Ulloa (canto de hacha), Arsenio de la Rosa (La botella de Ramón María), Rafaelito Román (El cuento triste), King de la Rosa (La rubia y yo), El Cieguito de Nagua (La luz), Agapito Pascual (La vieja y su pipa), Ricardo Guitérrez (A sobar el pompo), El Prodigio (El Refrán), Yovanny Polanco (Amor divino) y el cierre con música de la merenguera típica Fefita La Grande (Vamos hablar inglés) y un instrumental dedicado a Tatico Henriquez con (las siete pasadas).

Durante la transmisión, los artistas agradecieron al público la fidelidad a la banda desde su creación en 1986 en la ciudad de Nueva York.

The New York Band retomará los escenarios con conciertos presenciales, tan pronto se produzca la reapertura de las salas de espectáculos en la República Dominicana, Estados Unidos y en otras naciones en las que goza de aceptación. En medio del confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, la banda ha estado produciendo nueva música, la cual estará en un nuevo álbum.