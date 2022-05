“The New York Band” lanza “Miénteme” el tercer sencillo del álbum “El Presente Del Pasado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMNGO. – The New York Band regresa con un gran estreno titulado “Miénteme”, que formará parte de su próximo álbum “El Presente Del Pasado” y se lanzaría como su tercer sencillo.

“Miénteme” se caracteriza por ser una salsa pop urbana y un “crossover” con arreglos de Winston De Jesús, grabado en New York, en La Casa Blanca Studios. Es interpretada magistralmente por Irisneyda, y la parte del rap hecha por Franklin Rivers.

El sencillo tiene una colaboración de Riccy Jiménez, con dúo y coros. Geraldo David Márquez, es parte de algunos versos de rap. Ruben Ariel y Franklin Rivers han sido asistentes de producción.

Una producción de José Chery Jiménez y Winston de Jesús para mediaXtreme Music.

En el año 2021 la banda realizó un concierto, “The New York para el mundo” que protagonizó vía la plataforma newyorkbandlive.com, donde mostró el nuevo rostro de la popular agrupación.

Una robusta plataforma virtual y una orquesta integrada por destacados músicos sirvieron de base para una puesta en escena de calidad. Este concierto está disponible On Demand en el sitio newyorkbandlive.com.

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue de las últimas décadas ofreció al público títulos como “Si tú no estás”, “Si tú eres mi hombre”, “Dame vida”, “Cheap thrills”, “Amor en silencio”, “Simplemente amigos”, “Nadie como tú”, “Oye a tu pueblo oh Dios”, “Recuérdame” y “Dancing mood”, entre otros.

