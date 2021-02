Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La agrupación The New York Band estrenará nuevos temas en su primer concierto virtual el próximo 27 de marzo del presente año desde New York, Estados Unidos bajo el slogan “The New York Band, Para El Mundo”.

La producción, transmisión y administración de este concierto están bajo la responsabilidad de mediaXtreme LLC, empresa creada por dominicanos, y conformada por un gran equipo trabajando desde New York, Estados Unidos, así como desde la República Dominicana, con más 15 años en el negocio de streaming, ofreciendo producciones con tecnología de punta, con los talentos de la diáspora dominicana en New York.

Empresarios artísticos de diferentes países, tales como: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Las Islas Canarias, Costa Rica, Panamá, están trabajando en coordinación con la empresa mediaXtreme, responsable del manejo de la banda, para asegurarle el éxito artístico a The New York Band, en su nueva etapa.

La agrupación en esta ocasión presenta tres sencillos titulados: “Amor en Silencio”, bachata pop-mex, interpretada por la fuerte y dulce voz de Irisneyda, figura ícono de la agrupación; otro sencillo: “Qué Piensas Tú Que Yo”, merengue, interpretado por la bella Alexandra Taveras; una voz educada y experimentada, otra figura icono de la banda, que jugó un rol importante, entre los años del 88 al 92, este vez aparece como invitada especial; y el otro sencillo, una nueva versión del mega hit, “Colé”, ahora con un nuevo título: “Mamá No Quiere Que Yo Colé”, la parte vocal interpretada por Iris y Franklin, y el rap por Ruben Ariel y Maité.

La producción musical y del video, de todos estos sencillos están a cargo de José Chery Jiménez; dirección y edición a cargo de Joseph Medina.

The New York Band, es una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue de las últimas décadas.