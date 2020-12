The Life Ahead: La despedida de Sophia Loren

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Si no me equivoco Sophia Loren, una de las grandes actrices de la segunda mitad del siglo XX y de las últimas leyendas vivientes del cine clásico de Hollywood, tenía aproximadamente más de diez años sin estelarizar un largometraje.

Sus apariciones se han reducido a retiros y regresos esporádicos, breves, discretos. En la década pasada solo apareció en una película de TV italiana y en un cortometraje dirigido por su hijo Edoardo Ponti, basado en una obra de Jean Cocteau.

También ha estado presente en premiaciones como los Óscar y los Globo de Oro, siempre preservando el glamour y la belleza por la que ha sido conocida. Su distanciamiento con el cine parece irrevocable. Sin embargo, a su avanzada edad todavía demuestra que posee la vitalidad suficiente para hacer un último regreso a la gran pantalla, aunque esta vez el adiós parece que es definitivo.

La eterna diva de 86 años regresa a las órdenes de su hijo Edoardo en ‘The Life Ahead’, un melodrama que se ha estrenado recientemente en Netflix. Lo pude descubrir hace unos cuantos días y me interesaba verlo porque, a mi juicio, posiblemente se trata de la carta de despedida de Loren. Mis razones para reseñarla son netamente históricas.

Porque no creo que la actriz regrese nuevamente al cine después de esta. Como drama, tiene un arranque que me entusiasma con las interpretaciones notables de Loren y del pequeño Ibrahima Gueye, pero lentamente atraviesa un terreno convencional, previsible y redundante que le remueve todo el vigor con el que inicia la crónica del niño inmigrante que rememora los días en que una prostituta octogenaria lo cuidaba como si fuera su madre; algo que funciona momentáneamente, digamos, para acentuar metáforas subterráneas sobre la inmigración, los vínculos familiares y los duros golpes que da la vida.

La película relata la historia de Momo (Ibrahima Gueye), un chico que en su condición de inmigrante senegalés, se encierra a llorar en los interiores de un sótano.

En un principio no se sabe el porqué, pero por medio de un delicado racconto describe su experiencia como delincuente cuando anda por las calles de una costa de Italia y, por casualidad de la vida, conoce a Madame Rosa (Sophia Loren), una señora que proporciona cuidado infantil a los huérfanos y lo trata como si fuera su hijo.

No creo que se trate de una de sus mejores actuaciones, pero Loren, en el ocaso de su carrera, me resulta orgánica y convincente comunicando, con sus facultades expresivas, el calvario interno de esa anciana tolerante que se refugia en el sótano para calmar el trauma y que solo desea orientar al niño que le da problemas.

A ella se suma el pequeño Gueye como el chaval enérgico que necesita de la afectividad maternal para tranquilizar su naturaleza inquieta.

Los personajes que ellos interpretan tienen atributos interesantes que de alguna manera me llaman la atención durante las primeras escenas, sin embargo, no puedo evitar sentir una sensación de abulia en la segunda mitad cuando la redundancia arropa irremediablemente sus acciones hasta dejarme aburrido, con elementos facilones y un sentimentalismo burdo que jamás llega a mover mi fibra sensible.

Anteriormente la historia de esta película, que está basada en la novela de Romain Gary, había sido llevada al cine en 1977 con el título de ‘Madame Rosa’, protagonizada por la gran Simone Signoret. En esta ocasión se cambian algunas cosas para que la adaptación funcione modestamente en estos tiempos al tocar temas como la desigualdad a la que se enfrentan los inmigrantes ilegales y la amistad que rompe la cadena del prejuicio.

Pero, sobre todo, para que la legendaria estrella del cine italiano resplandezca en una última oportunidad. Eso lo agradezco infinitamente. A decir verdad me regocija ver de nuevo a la protagonista de ‘Dos mujeres’. Pero desafortunadamente no consigue el efecto deseado, a pesar de las buenas intenciones. No hay nada remotamente conmovedor en el resultado.

Ficha técnica

Título original: The Life Ahead (La vita davanti a sé)

Año: 2020

Duración: 1 hr 35 min

País: Italia

Director: Edoardo Ponti

Guión: Ugo Chiti, Edoardo Ponti, Fabio Natale

Música: Gabriel Yared

Fotografía: Angus Hudson

Reparto: Sophia Loren, Ibrahima Gueye

Calificación: 6/10