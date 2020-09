The Last Dance, la serie de Jordan y los Chicago Bulls, gana el Emmy al Mejor Documental

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- The Last Dance se ha alzado ganador del Emmy 2020 al ‘Mejor serie documental o de no ficción’ por delante del favorito, “Tiger King” y de otros tres candidatos (Hillary, American Masters y McMillions).

El reportaje producido por ESPN narra durante 10 capítulos la historia de Michael Jordan y la dinastía que fueron los Chicago Bulls durante la década de los noventa, haciendo especial hincapié en el sexto anillo que cosecharon en la temporada 1996-1997

El relato, que llegó a los televisores antes de lo previsto debido a la pandemia del COVID-19, arrasó a nivel mundial y batió récords de ausencia.

“Gracias al propio Michael Jordan por darnos su tiempo, su honestidad y su sinceridad, y a las otras 105 personas que se sentaron y dieron su tiempo, y su honestidad para hacer historia de lo que supuso todo”, dijo el director Jason Hehir.