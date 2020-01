The Donkey King, It Must Be Heaven, Jexi y Cats desde este jueves en los cines del país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cuatro largometrajes llegan a las salas de cine del país desde este jueves, las cuales podrán ser disfrutadas en cadenas como Palacio del Cine y Caribbean Cinemas. Entre los títulos que el público amante del séptimo arte tendrán en cartelera están The Donkey King, Cats y Jexi, la primera para toda la familia, mientras que las otras cosas restringida de ciertas edades. Además, otro filme que tendrá su exhibición es It Must Be Heaven, un drama para público limitado ya que estará solo en Fine-Arts Novo Centro. Los infantes y toda la familia contarán con The Donkey King, una historia animada dirigida por Aziz Jindani que trata sobre el retiro del rey de selva, el León, para que convocan a elecciones de sucesor y el burro Mangu se convierte en el candidato de la popularidad. Otra de las más esperada para este inicio de año es Cats, una comedia romántica animada bajo la dirección de Tom Hooper. Este filme está protagonizado por Idris Elba, Rebel Wilson y Ian McKellen. Jexi es el cuarto estreno de esta semana, una comedia con clasificación R que cuenta con la participación Rose Byrne, Justin Hartley y Adam Devine, escrita y dirigida por Jon Lucas y Scott Moore.