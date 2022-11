‘The Crown’ pone tanto a Diana como a Camilla en una luz comprensiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. — La quinta temporada de “ The Crown ” está rodeada de controversia y debate , pero Elizabeth Debicki ha sido ampliamente elogiada por su interpretación de la princesa Diana.

Debicki, mejor conocida por su trabajo en la serie limitada “The Night Manager” y películas como “Guardians of the Galaxy” y “Tenet”, dijo que se preparó para el papel más que cualquier trabajo anterior que haya tenido.

Un retraso en la filmación debido a la pandemia permitió más tiempo para estudiar y perfeccionar los gestos y la forma de hablar de la Princesa.

“Cuando terminé pensé, ‘Bueno, hice lo mejor que pude. Ahora veremos’”, dijo Debicki, nacida en Francia, quien se mudó con su familia a Australia cuando era niña.

Le dijeron por primera vez que los productores la tenían en mente para el papel después de que audicionó para un pequeño papel en la segunda temporada, que dice que no salió bien.

“Estaba realmente confundida acerca de la parte que me pedían que hiciera porque no habría sido físicamente adecuada para eso”, recordó. Debicki no se sorprendió cuando recibió un correo electrónico con la noticia de que no había obtenido el papel, pero el resto del mensaje fue impactante.

Decía: “’Creemos que tal vez serías una muy buena Diana’. … me derribó. No lo vi venir”, dijo Debicki, y agregó que le dijeron que no tenían a nadie más en mente para el papel. “Tenía muchas esperanzas de que me preguntaran, así que la combinación fue perfecta”.

Debicki asume el cargo de Princesa de Gales, ya que su matrimonio con el entonces Príncipe Carlos se está deteriorando rápidamente. Durante el transcurso de la quinta temporada, los espectadores ven una recreación de la infame entrevista en cámara de 1995 que Diana hizo con el periodista Martin Bashir, quien usó documentos falsos y otras tácticas para persuadir a Diana de que aceptara hablar con él oficialmente.

En 2020, la BBC nombró a un juez principal jubilado para que dirigiera una investigación sobre lo sucedido. Un informe de la investigación dice que Bashir actuó de manera engañosa y violó las reglas de la BBC al simular extractos bancarios falsos y mostrárselos al hermano de Diana, Charles Spencer, para obtener acceso a la princesa.

Debicki dice que los espectadores han tenido fuertes respuestas a los episodios de Bashir, que ilustran algunas de sus maniobras y muestran a una Diana cada vez más paranoica que cree que no tiene otra opción que hacer la entrevista.

“Es un viaje psicológico tan complejo que el personaje continúa para terminar sentado en esa silla… Cuando me enteré de todo lo que la investigación nos reveló y luego vi cómo Peter (Morgan) lo había escrito, lo supe. iba a ser muy difícil, pero también muy importante contar esa historia”, dijo.

“Esa entrevista durante tantos años se mantuvo como este tipo de momento independiente en la historia. (Retratar eso) se sintió, al igual que la información que salió a la luz, tan importante que las personas entiendan lo que sucedió y quién es el responsable”.

En esa entrevista con Bashir, Diana dijo: “Éramos tres en este matrimonio, por lo que estaba un poco abarrotado”, una referencia a Camilla Parker Bowles. La quinta temporada de la serie ofrece empatía por cada una de esas dos mujeres. Olivia Williams, que interpreta a Parker Bowles, quiere que la gente vea la dignidad de la ahora reina consorte.

“Ella fue víctima de las circunstancias de muchas maneras… Tuvo que mudarse de la casa familiar. Todavía no estaba casada con Charles. Ella no tenía seguridad. Cada foto de ella fue tomada por un hombre que se escondía ilegalmente en un arbusto, invadiendo su propiedad, por lo que no es de extrañar que se viera miserable o enojada”, dijo Williams.

“Ahora ha emergido con esta calidez extraordinaria y puede guiñar un ojo a un grupo de periodistas que antes eran sus torturadores. Nunca ha habido, ya sabes, ‘Camilla: su historia’ o una memoria vengativa de ella o incluso una palabra cruel. La amo.”

Relacionado