“The Batman”: el nuevo caballero oscuro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Todavía recuerdo como si fuera hoy la noticia en la que “The Batman” había entrado en desarrollo en la Warner Bros. Inicialmente su plan era que Ben Affleck protagonizara y dirigirá la película, partiendo de los papeles que había tenido ya en el Universo Extendido de DC.

Affleck tenía un borrador preparado en una etapa temprana de pre-producción, pero una serie de problemas personales y la dirección que estaba tomando sobre la película hizo que abandonara el proyecto en 2017.

Más tarde, tras varias negociaciones, Matt Reeves ocupó la silla del director y los ejecutivos de la Warner le dieron total control creativo porque quedaron impresionados por sus ideas. Reeves pronto desechó las ideas que Affleck puso sobre el papel y prefirió optar por contar una historia sobre los primeros años de Batman como vigilante, sin ningún tipo de vínculo con la línea de películas actuales de DC, particularmente inspirada en los cómics de “Batman: The Long Halloween”, “Batman: Year One” y “Batman: Ego”.

Su intención, desde el inicio, era que su película reflejara el flanco detectivesco de Batman que suele habitar el ecosistema de los cómics.

Tras haber visto la película, que actualmente tiene más de un mes en cartelera y se ha estrenado también en la plataforma de HBO Max, no tengo dudas de que esas decisiones tomadas por Reeves le añaden otra capa de matices que, diametralmente, aleja a Batman del estereotipo que ya se ha manoseado tanto en la gran pantalla para reinterpretarlo como si se tratara de una versión fuertemente influenciada por David Fincher.

Su tono es, en efecto, infinitamente más oscuro que las predecesoras al incorporar elementos del neo-noir, aunque su alcance narrativo me resulta inferior al de la trilogía de Nolan. Pero de alguna manera me mantengo adherido al asiento porque su Batman no es un héroe, sino, más bien, un detective que, por la ética del deber y las heridas del pasado, intenta resolver los acertijos a contrarreloj de un asesino en serie y guerrea contra criminales que visten de saco y corbata.

Nunca sale de la lógica más aterrizada. Siempre se mantiene como un thriller de acción que, con intriga detectivesca y un estilismo atmosférico, muestra un costado inexplorado del caballero de la noche en una Ciudad Gótica que, por las noches, siempre está empapada de lluvia y corrupción.

Robert Pattinson, por una parte, interpreta a Bruce Wayne como un individuo de aspecto pesimista y depresivo, de rostro inexpresivo y consumadamente melancolizado, reflejando con su vestuario negro una existencia sombría y desconsolada, y con su lenguaje corporal el costo emocional de haber atestiguado la muerte sus padres a los 10 años; por la otra, retrata a un Batman estoico, oscuro y especialmente aterrador que evoca miedo tan solo con la mirada y el silencio, con una pericia física más que demostrada para las escenas de riesgo en la que sostiene combates cuerpo a cuerpo con los rufianes en los callejones humedecidos por la llovizna intranquila.

Desde luego, no creo que esta película ocupe la cúspide de las películas sobre Batman, puesto que a mi parecer pertenece a “El caballero oscuro”.

También siento que su metraje de tres horas se extiende un poco más allá de lo necesario, incluso al mantener la cohesión interna del relato.

Pero no deja de resultar atrapante por su discurso sociopolítico sobre la corrupción gubernamental, así como por la narrativa neo-noir que revisa los comienzos de Batman con una galería de villanos encabezada por un psicopático Acertijo de Paul Dano.

Equilibra bastante bien la acción con el suspenso psicológico, extrayendo componentes de cintas como “Seven”, “The Game” y “Zodiac”. Ya se ha anunciado la secuela. Solo espero estar ahí para ver a este nuevo prototipo del murciélago enmascarado.

Ficha técnica

Título original: The Batman

Año: 2022

Duración: 2 hr 56 min

País: Estados Unidos

Director: Matt Reeves

Guión: Matt Reeves, Peter Craig

Música: Michael Giacchino

Fotografía: Greig Fraser

Reparto: Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano,

Calificación: 7/10

Relacionado