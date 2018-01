The Agency celebra su primer aniversario con un Open House.

Comparte esta noticia

Jueves 7 de diciembre, Santo Domingo, República Dominicana – Los diseños de autor cada vez más concitan el interés de las personas. No solo se diferencian de la moda industrial por el marcado proceso creativo que hay detrás de su creación, sino por su innovación y originalidad. Satisfacer esta necesidad de portar prendas únicas y de calidad es el objetivo de The Agency, un moderno espacio que abrió sus puertas el 14 de diciembre de 2016 y, desde entonces, se ha encargado de ofrecer al público propuestas de reconocidas firmas como Alice & Olivia, Ronny Kobo, Petersyn, Saylor, Chaser, Etienne Marcel, Mother, Frame, JBrand, Blank, Adriano Goldschmied, L’Agence, Seven for All Mankind, Equipment, Caffe, Kai Lani, Vita Fede, Erickson Beamon, Suzanna Dai, Quay, Native, Sunuva, y Appaman, entre otros.

The Agency, además de ser un lugar ideal para encontrar todo tipo de prendas de vestir, accesorios y trajes para baños, para mujeres, hombres y niños; cuenta con la selección de jeans del diseñador más grande del país con más de 8 marcas y más de 50 modelos en existencia para toda la familia.

Hoy, Yael Bigio, propietaria de este establecimiento, junto a sus socias Saskyah Mayard-Paul y Coty Araya-Bigio develaron al público la nueva firma Isla & White, una propuesta de diseño diferente, que fusiona un estilo contemporáneo, elegante y femenino con aires tropicales. La colección Fall / Winter 2017 utiliza colores neutros combinados con tonos que representan el espíritu tropical de la isla. Las estrellas de la colección son los estampados diseñados exclusivamente para la firma. En la colección capsula, exclusiva para esta temporada navideña, se mezcla la sofisticación de los metálicos y lentejuelas con prendas de aires resort. Una colección ideal para esta temporada en el caribe disponible en theagencyrd.com.

El interior de esta tienda es moderno y acogedor. Su distribución fresca y amplia ofrece la oportunidad de caminar libremente por cada departamento, los cuales constan de una decoración minimalista, en armonía con la luz natural. Allí, cada temporada, el público podrá encontrar una mezcla de diseños de estética vanguardista, tanto de diseñadores de reconocida trayectoria como de aquellos emergentes.

The Agency alberga una amplia selección de piezas de diseñador y ofrece un servicio excepcional con el más alto estándar de calidad, con opciones verdaderamente distintas a las que se encuentran en otras tiendas locales.

“The Agency toma su inspiración en la mujer moderna, que ama la moda y sigue tendencias, permaneciendo fiel a un estilo chic contemporáneo, casual y sin esfuerzo,” comentó Yael Bigio.

