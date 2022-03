Thalía quiere corregir urgente su barbilla “dañada” por la pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La cantante mexicana Thalía siempre habla con sinceridad en sus redes sociales. Desde sus populares Tik Tok, sus videos sin maquillaje y momentos peculiares con su pareja, Tommy Mottola, la intérprete de “Amor a la mexicana” confesó una parte de su cuerpo que quiere corregir urgente.

La también actriz realizó una transmisión en vivo donde habló de sus inseguridades: el exceso de piel y grasa que tiene bajo su barbilla durante el último par de años, conocido popularmente como papada.

“Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y con estos teléfonos ‘inteligentes’, me ha salido una papada cañona. Yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no tenían”, aseguró la estrella mexicana.

En tanto que le pidió a los seguidores sugerencias no invasivas.

La artista muestra un estilo de vida saludable, realizando ejercicios diariamente. Pero según narra no ha podido resolver por estas vías lo de la papada.

Sin embargo, Thalia descarta por el momento entrar al quirófano.

“No quiero ninguna navaja ni nada todavía, cero, ningún procedimiento extra. Pero tiene que haber alguna máquina maravilla o algún tratamiento”, comentó.

Desde antes de ser famosa ya la artista trabajaba su figura por el entrenamiento del cuerpo de ballet de la Academia Nacional de las Artes, así como del ejercicio y la alimentación.

Relacionado