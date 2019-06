Texas retirará camiseta de Beltré este sábado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEXAS. Los Texas Rangers retirarán la camiseta con el #29 que vistió el antesalista dominicano Adrián Beltré durante ocho temporadas, durante una ceremonia antes del partido nocturno del sábado contra los Oakland Athletics en el Global Life Park.

Los Rangers informaron que entre los invitados especiales a la ceremonia del retiro del número de Beltré estarán el inicialista Prince Fielder, los ex jardineros David Murphy y Julio Borbón y el ex torpedero y capitán Michael Young. También la familia de Beltré y el ex lanzador Steve Foucault, quien entre 1973 y 1976 fue el primer jugador de Texas que vistió el número 29.

“Esta franquicia y sus fanáticos tuvieron el privilegio de presenciar los últimos ocho años de una carrera digna del Salón de la Fama, como la de Adrián Beltré. Siendo el 2019 el último año en el Globe Life Park nos pareció apropiado retirar el número en el parque en donde brilló Adrián”, dijo el copropietario del equipo Ray Davis, cuando los Rangers anunciaron la decisión en enero.

Beltré bateó .304 con 199 jonrones, ganó tres Bates de Plata y tres Guantes de Oro y ayudó al equipo a jugar en la Serie Mundial del 2011, durante sus días con los Rangers.

Será el cuarto número retirado por los Rangers, junto con el de Nolan Ryan (34), el puertorriqueño Iván Rodríguez (7) y el manager Johnny Oates (26), además del #42 de Jackie Robinson, que está retirado de todo el béisbol.

Beltré, un cuatro veces Todos Estrellas y ganador de cinco Guantes de Oro, anunció su retiro del juego al final de la pasada temporada, durante la cual bateó .273 con 15 jonrones y 65 carreras impulsadas en 119 partidos.

El antesalista debutó con los Los Angeles Dodgers a los 19 años de edad en 1998 y lideró la Liga Nacional con 48 jonrones en su última temporada con los azules, en el 2004, antes de firmar como agente libre con los Seattle Marines. Jugó por un año con los Boston Red Sox (2010) y luego pasó sus últimas ocho temporadas con los Rangers.

En sentido general, bateó .286 con 3,166 hits (incluyendo 636 dobles y 477 jonrones), 1,707 carreras impulsadas y 1,524 anotadas en 2,933 juegos (2,759 en tercera base). Entre los peloteros que jugaron al menos la mitad de sus partidos en la tercera base, Beltré es el único pelotero de la historia con 3,000 hits y 450 jonrones.

Se espera que el dominicano pase sin probemas el escrutinio de los votantes cuando entre por primera vez a la boleta del Salón de la Fama de Cooperstown en diciembre del 2023.

