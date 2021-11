Testimonio de lesbiana: “Mi padre abusaba de mí cuando yo tenía 9 años”

Comparte esta noticia

Entrevista lésbica: 2 de 3

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nunca la había visto, así que al encontrarme con ella me acerqué con la duda de cómo conectarnos. En realidad fue fuerte, pues era la primera vez que veía a una joven cabizbaja y con la mirada perdida. Aunque es de trato amable, pero reservada y en cierto aspecto tímido, me permitió entablar una conversación para conocer su historia.

Rocío Morillo (nombre ficticio) es una estudiante de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Entró a estudiar esta rama porque quería entender los motivos por los cuales un padre puede violar a un hijo. Ella misma fue abusada sexualmente por su padre biológico, cuando apenas tenía 9 años.

“Si lo observaras, no creerías lo que te estoy contando, es el hombre con más títulos y estudios que conozco, educado y prudente, no obstante, es el demonio; solo te cuento que tiene tres violaciones a cuestas, mi hermana, una prima y yo”, manifiesta, tras señalar el aparente perfil de los depredadores sexuales.

El abuso la trastornó. Así, durante siete años vivió sumergida en una fuerte depresión: era imposible frenar a ese hombre que amaba y odiaba a la vez. Tomó acciones pero todo resultó en vano, pues nadie le prestaba atención alguna y sus cicatrices no fueron una voz de alarma, ni mucho menos lograron apoyo.

“Mi madre lo tomaba como un acto de rebeldía, prepotencia y arrogancia, decía constantemente que eran cosas de la adolescencia, y yo no le tenía la suficiente confianza para acercarme a ella y contarle todo lo que mi papá me hacía, sus reclamos eran muy recurrentes y yo simplemente, no quería vivir”, revela, todavía desgarrada por el recuerdo de su infelicidad.

Su progenitora no la dejaba tener amigos y mucho menos usar aparatos tecnológicos, para ella tener el control en todo lo que realizaba era lo primordial, sin embargo, se olvidó que tenía al agresor en su casa; quien, con artimañas, no solo les hizo daño a sus dos hijas, sino también a una prima.

“Me di cuenta de que mi papá le había hecho lo mismo a mi hermana, que por su comportamiento aislado no quería que nadie se le acercara, y cuando no cumplía con sus responsabilidades, intentaba suicidarse. Lo último que atentó fue lanzarse del tercer piso, y eso que ella es estudiante de medicina”.

Cuando vio estas acciones, se cargó de valentía y decidió escribirle una carta a su madre, que la leyó y únicamente atinó a decirle que estaba bueno que le pasara eso y más que “tenías una boca para hablar, ya no hay nada que hacer ni decir, en ese momento me llené de impotencia y coraje”.

Relata que después que estalló esa revelación en la familia, todo se manejaba con hermetismo y no tuvo apoyo para denunciarlo, incluso, la llevaron al psicólogo, pero no a tratar el trauma que le dejó su progenitor, sino para que se le quitara el lesbianismo.

“El especialista nos indicó que me debían dejar salir, relacionarme con personas y demás, sin embargo, mi mamá no me dio chance a contarle lo que mi papá me había hecho, nada más tuve dos sesiones y luego no volvimos más”.

Asimismo, expresa que se fue para la casa de su pareja, quien la motivó a contarlo todo, mientras “mi mamá no hizo nada para detenerme” y siguió con su papá como si nada hubiese pasado.

Agrega que cuando decidió mudarse, su padre la llamó para que no se fuera de la casa y trató de convencerla, pero fue inútil. Inició una nueva vida; actualmente tiene 21 años y vive feliz con su novia.

Concluye que, a pesar de sus traumas difíciles de superar y entender, ¡no les guarda rencor a sus padres, quienes tenían la responsabilidad de protegerla y fueron los que más la han lastimado! Espera fervientemente que algún día muestren arrepentimiento.

