Testigo: Pasadas autoridades de la PGR “no le hicieron caso” a contadora para indagar finanzas de Bautista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La testigo Carmen Nadieska Álvarez, agente perito del Ministerio Público y quinta testigo en el caso Odebrecht, reveló este martes que las pasadas autoridades de la Procuraduria General de la República (PGR) “no le hicieron caso” cuando sugirió buscar informaciones financieras que provengan de las empresas del imputado Andrés Bautista, por lo que tuvo que realizar su peritaje sólo con los documentos que le suministró la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

En el caso específico de Agropecuaria Bautista, propiedad del expresidente del Senado, la contadora afirmó que le “faltaron muchas informaciones” para auditar las finanzas de esa institución y agregó que, aunque pidió anuencia a sus superiores, “nunca” le recibieron la solicitud.

“Di sugerencias de que faltaba información de los movimientos bancarios, pero no lo tuve ni me lo dieron”, puntualizó Álvarez en su declaratoria, a la vez que añadió que para realizar sus informes de contabilidad, no vio los libros financieros de Bautista ni de sus empresas.

Asimismo, la experta en informes contables expresó que para detallar las finanzas de Bautista, se limitó al sueldo que el exsenador devengaba en el Congreso Nacional y explicó que no vio otras documentaciones que avalaran cobros de Bautista desde otras fuentes.

Por esto, la testigo se defendió diciendo: “les di la sugerencia de indagar más y no sé si se realizó esa gestión, no le hicieron caso a la sugerencia”.

En ese sentido, Álvarez manifestó que no vio facturas ni cheques de las empresas de Bautista y, como reiteró, sólo constató con datos de la Superintendencia de Bancos, por lo que, como dijo, no pudo verificar el origen de esas cuentas.

Al igual que su declaratoria anterior, la testigo afirmó que en los informes financieros que realizó, no figura ningún pago desde las empresas de Ángel Rondón para las instituciones de Bautista.

Los juristas declararon en consonancia con las palabras expresadas anoche por el exsenador donde decía que las pasadas autoridades de la Procuraduria General de la República (PGR) contaminaron las prueba para hacer “un bulto financiero e incrementar números” en sus cuentas bancarias por sus afiliaciones con el Partido Revolucionario Moderno (PRM).