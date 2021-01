Testigo afirma que no vio pagos desde empresas de Ángel Rondón para los demás imputados del caso Odebrecht

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La quinta testigo ofertada por el Ministerio Público para sustentar sus acusaciones de sobornos en el caso Odebrecht, Carmen Nadieska Álvarez, afirmó este martes que no vio pagos desde las empresas de Ángel Rondón para los imputados Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista y Conrado Pittaluga.

Álvarez fue la encargada de realizar los informes financieros de todos los imputados del caso Odebrecht y actualmente actúa en calidad de testigo. En ese sentido, reveló que las empresas Lashan, Conansa, Hacienda Los Ángeles, ARMA y Agroindustrial Los Ángeles, todas propiedad de Rondón, no desembolsaron pagos para los demás señalados en el caso Odebrecht.

Para realizar estas auditorías, Álvarez confirmó que no realizó conciliaciones contables con las empresas de Rondón porque le “faltaba información que no tenía” ya que sólo contaba con las informaciones de la Superintendencia de Bancos, mas no con la contraparte.

Esta información faltante, según la testigo, fue omitida por las pasadas autoridades del Ministerio Público. Pero puntualizó que, aunque dio la sugerencia de buscar las informaciones en las empresas de Rondón, nunca obtuvo respuesta de sus superiores.

Asimismo, la testigo explicó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no le suministró cuentas corrientes de Rondón, por lo que no pudo conciliar desembolsos completamente.

Aparte de las empresas, la testigo aseguró que Ángel Rondón, como persona física, tampoco desembolsó ningún pago para los demás coimputados.

Durante su declaratoria de ayer, Álvarez indicó que “algunas empresas” de Rondón realizaron pagos a familiares de Jesús Vásquez, actual ministro de Interior y Policía y de Roberto Rodríguez, exdirector de INAPA. Sin embargo, en su testimonio de este martes aseguró que a los familiares que se refirió estaban en sus anotaciones.