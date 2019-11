Testigo accidente Autovía del Coral ofrece versión contraria a brindada por dueños autobús involucrado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DIARIO. Un testigo presencial del accidente del pasado martes en la Autovía del Coral donde unos 39 turistas resultaron heridos, incluyendo 19 de gravedad, reveló que la versión sobre la causa del hecho ofrecida por la empresa del transporte turístico La Monumental, propietaria del autobús donde viajaban los extranjeros, no se corresponde con la realidad.

Eddy Núñez, quien es publicista de profesión y dijo ser la primera persona en dar la voz de alerta a las autoridades tras el accidente, contó al periódico Diario Libre que fue el autobús que impactó al camión, contrario a lo que establece la referida empresa, de que fue su vehículo que había sido impactado por los neumáticos por el otro, que pertenece a una empresa de embutidos.

Núñez narró al indicado medio que venía a una velocidad de 110 a 120 kilómetros (por hora) por el carril derecho y que el camión involucrado en el choque venía más lento que él.

“Cuando yo le iba a rebasar al camión, que venía por la derecha, en ese momento veo por el retrovisor y veo que viene el autobús mucho más rápido que yo. Por eso reduzco la velocidad y lo dejo pasar. Cuando el autobús me pasa, yo me pongo detrás del autobús para rebasarle al camión”, explicó Núñez.

A seguidas prosiguió diciendo que cuando estaba detrás del autobús “veo que en menos de un segundo, el autobús comienza a moverse como en ‘S’, creo que puedo retener el control pero eso no pasa. Yo comienzo a reducir la velocidad y en ese momento el autobús comienza a dar vueltas. Parecía que estaba sobre hielo dio como dos vueltas y después golpeó al camión. Lo mandó fuera de la autopista. No sé lo que le paso al autobús. He leído que rompió una pieza o algo. Pero el camión no golpeó al autobús”, aclaró.

La versión de La Monumental

Ayer la Monumental informó, a través de un comunicado, que el accidente en la ocurrió porque el autobús con 39 turistas fue chocado en los neumáticos traseros del lado derecho mientras transitaba en el carril izquierdo e intentaba rebasar un camión que circulaba por el lado derecho de la vía.

“El camión transitaba de manera errática moviéndose de un carril a otro, y en un momento que se estabilizó su circulación en el lado derecho, nuestro autobús se dispuso a adelantarse por el lado izquierdo y cuando pasaba a su lado recibió un golpe contundente en los neumáticos traseros del lado derecho”, según el comunicado.

En la nota la empresa aclaró que se tardó en ofrecer una explicación del accidente porque entendió que lo prioritario era concentrar esfuerzos y todos los recursos materiales y humanos en asistir a los turistas transportados, y asegurar que recibieran la atención médica necesaria de parte de médicos especialistas.

Agregó que el conductor del autobús, Santos Beltré, es un empleado con una incuestionable hoja de servicios, que ha participado en todos los entrenamientos que La Monumental ofrece continuamente a sus choferes, y que ha superado con resultados negativos las pruebas antidoping.

