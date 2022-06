Tessoro Estrella la estudiante de excelencia de la escuela de música Berklee lanza su primer tema “Hoy te vas”

Comparte esta noticia

NUEVA YORK._ La estudiante de origen dominicano en la mundialmente afamada escuela de música Berklee en Massachusetts, Tessoro Estrella, lanzó su primer tema musical en el género balada pop, “Hoy te vas” (https://youtu.be/mtzAdPBes5w) que se difunde en la plataforma Vevo y otras como YouTube, con el sueño de triunfar en las tarimas internacionales.

En una entrevista el viernes en la noche, Tessoro, quien descubrió su vocación por el canto y la música a los 6 años de edad, y ya su padre, el reconocido activista y comunicador Miguel Estrella la llevaba a importantes eventos a interpretar los himnos de República Dominicana y Estados Unidos, ha sido alabada por muchos caza talentos que la consideran con una voz netamente comercial que le abre camino para un triunfo brillante en los escenarios internacionales.

Explicó que el tema “Hoy te vas” fue compuesta para ella por su profesor de música y grabado en el mismo estudio donde el cantautor Juan Luis Guerra dio sus primeros pasos, siendo también estudiante de la misma academia.

“Descubrí mi vocación para cantar y la música, cuando tenía 6 años escuchando mucha música latina, como salsa, merengue, bachata y otros ritmos que eran sonados por su mamá y papá en la casa de la familia.

“Sentía en mi alma que quería ser cantante cuando creciera. Me inspiraron Juan Luis Guerra, Celia Cruz, Gloria Estefan y muchos otros”, añadió.

Sobre su nivel de preparación dijo que sigue estudiando allí donde terminó su segundo año para ahora comenzar el tercero en una carrera de cuatro años.

“Aprendemos de todo: escribir y cantar canciones, como comunicarse con los músicos lo que hace más fácil llevar la relación con los instrumentistas”, dijo Tessoro.

Preguntada porque siendo joven, no se inclinó por el género urbano (reguetón, rap y otros) que han desplazado a la música tropical, respondió que nunca ha sido atraída por ese género porque lo considera tóxico ya que la mayoría de los temas tienen mensajes negativos a la juventud y los niños, además de palabras muy vulgares.

Fue criada en un hogar de valores y rectitud guiada por sus padres. Su papá, fue presidente del Instituto Duartiano USA y se ha postulado a cargos electivos en varios procesos electorales de la ciudad y el estado.

Actualmente, el activista Estrella y su esposa Arelis Mejía producen y conducen el programa de televisión “Tal como es” por el canal Vía Láctea TV.

Esos valores le fueron inculcados por ellos a Tessoro que los está poniendo en práctica a pesar de su juventud.

“Quise grabar el primer tema en el género porque a mis amigos y seguidores les gustas más, pero también puedo interpretar cualquier tipo de música incluyendo la urbana”, dijo agregando que su especialidad es la música clásica donde es inspirada por las carreras de grandes luminarias como Andrea Bocelli y Plácido Domingo, entre otros.

“No me llama la atención la música urbana y me inclinó más por la balada pop porque creo que puedo atraer más audiencia”, explicó Tessoro.

“Muchos de esos temas con tóxicos porque dicen malas palabras, y siempre me he identificado con la otra música que no tienen mensajes malos”, añadió.

En referencia a su profesor dijo un día le mostró el tema que suena en Vevo y otra canción titulada “Creo” y ella le emocionó.

Para promover su primer tema internacionalmente dijo que su maestro en Berklee cuenta con plataformas y medios para difundir las canciones.

Sueña con cantar al lado de Bocelli porque también canta Opera y sueña con algún día, ofrecer un gran concierto el Alto Manhattan donde nació y se crió.

Se define como versátil y a su habilidad interpretativa añade cantar jazz e incluso bachatas.

“También sueño con cantar en el Madison Square Garden y todos los sitios grandes de Nueva York, además de la República Dominicana”, señaló.

“A los jóvenes del mundo que aspiran a llegar lejos, los exhortó a no desmayar en sus sueños, que trabajen mucho y que sigan adelante”, es el mensaje que envió a los soñadores de su generación.

