Terry Rozier: “En Charlotte creen en mí”

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- Uno de los fichajes más criticados en la agencia libre ha sido el de Terry Rozier por los Hornets de Charlotte. El base aterrizaba en el conjunto en una operación mediante “sign and trade” y acordaba un nuevo contrato por 3 años y un total de 58 millones de dólares.

Rozier conoce perfectamente las críticas y actualmente se encuentra preparando la próxima temporada regular para demostrar que su rendimiento en Boston sustituyendo al lesionado Kyrie Irving en aquellos famosos playoffs de 2018 no fue un espejismo. Enrabietado y motivado a partes iguales, está ilusionado en su nueva etapa donde el mismísimo Michael Jordan, quizás el mejor de todos los tiempos, dio la aprobación a su contratación.

“Sería muy tonto si fuera a otro lado o hubiera rechazado esto”, admitió Rozier. “Lo veo como un equipo que cree en mí. Sabiendo que quiero demostrar mi valía en esta liga y dándome esta oportunidad es más grande que cualquier otra cosa, y también su predisposición a pagarme todo ese dinero. Ha sido simplemente muy grande y Michael Jordan ha estado detrás de todo esto. Es surrealista”, explicó.

Fuentes cercanas a la situación informan que New York Knicks y Phoenix Suns estuvieron detrás de Rozier a principios de la agencia libre; sin embargo, los Knick optaron finalmente por Elfrid Payton y la franquicia de Arizona por Ricky Rubio cuando todo parecía indicar que el base estaba muy cerca de Indiana Pacers, quienes finalmente acordaron la llegada de Malcolm Brogdon desde Milwaukee Bucks.

“Voy a trabajar muy duro y seré un competidor. Y sé que mucha gente se enamorará de mi juego. Básicamente tengo que hacerme un nombre otra vez, y eso está bien. Así es como lo quiero. Así debería ser”, señaló.

“Me esfuerzo muchísimo. Quiero romper la banca. Después de esto quiero conseguir el mejor trato que pueda obtener. Pero no solo se trata del dinero. Siento que siempre estaré ahí. Creo que soy un tipo que merece mucho, y voy a obtenerlo. He estado en esta liga durante cuatro años y tengo que volver a empezar. Estoy muy emocionado de poder mostrar mi talento todas las noches. Puedo hacerlo, mostrar de qué se trata… Para mí eso me brindará lo que sea. Solo tengo la oportunidad de salir al mundo y demostrar quién es Terry Rozier”, concluyó el jugador.

Formado en la Universidad de Louisville y seleccionado por Boston Celtics en el puesto número 16º del Draft 2015, atesora unos promedios de carrera NBA de 7,7 puntos, 3,6 rebotes y 2,3 asistencias en 20 minutos sobre el terreno de juego.

