Terry Francona desmiente rumores sobre José Ramírez

Los rumores de cambios vienen circulando — como en años anteriores — alrededor de Ramírez y está por verse si pertenecerá o no a Cleveland para el 7 de abril. Pero Francona dice que no le preocupa cómo las murmuraciones puedan afectar a Ramírez, ya que no es la primera vez que pasa por esto. Además, el capataz confía en que su antesalista sabe que es poco probable que se marche por el momento.