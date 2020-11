¡Terminó la espera! Confirman fecha para la reunión de Friends

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El reencuentro del popular sitcom noventero Friends ya tiene fecha de estreno, luego de que se retrasara el rodaje y la producción a raíz del coronavirus.

La noticia la confirmó el actor Mathew Perry a través de su cuenta de Twitter, confirmando que la tan esperada reunión ha sido reprogramada para marzo de 2021.

“La reunión de Friends se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!”, se lee en el tuit del actor.

Este especial se realizará sin guion y se filmará en el estudio original de Friends en Warner Bros con todo el elenco original: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y el propio Perry.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020