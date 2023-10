Teresa Cristina, artista brasileña: “He encontrado mi forma de cantar samba”

EL NUEVO DIARIO, MADRID. – La cantante de samba Teresa Cristina se muestra “lo más brasileña posible” para defender su identidad mediante un estilo musical propio, que deja de lado la ostentosidad para enfocarse en una música más “íntima y delicada”.

“He encontrado mi forma de cantar samba”, reconoce la artista en una entrevista con EFE este viernes, horas antes de su concierto en Madrid en el festival ¡Hola Rio!, que busca promocionar la producción cultural de Río de Janeiro a través de la Casa de América en la capital de España.

A su juicio, “la samba se puede tocar de varias formas, de manera más virulenta, más ostentosa, pero también es íntima, también es delicada, también es suave”.

Sin embargo, el lenguaje de fondo es el mismo y se ha utilizado “durante siglos” para hablar de la identidad del pueblo brasileño. “Mi misión, como la de cualquier otro cantante de samba, es seguir transmitiendo este lenguaje”, destaca.

Contar «la historia del pueblo negro» a través de la samba

Teresa Cristina cree que la samba trata diversidad de temas, desde la naturaleza hasta la familia, pasando por la política y la revolución.

No obstante, para ella, el objeto principal de su música es “la historia del pueblo negro”, que se entrelaza también con la historia de este género musical.

Así, todos estos temas se cuentan desde el prisma de un pueblo “al que le quitaron todo” y, pese a ello, producía “cosas lindas”.

“La gente no tenía casa, ni dignidad, ni reconocimiento del Gobierno, ni educación, ni sanidad, nada”, explica, mientras hace referencia a un verso de una de sus canciones, “Sala De Recepção”: “Habitado por gente sencilla que es tan pobre que lo único que tiene es el sol que los cubre, ¿cómo puedes cantar, Mangueira?”.

“Ese género no puede ser un género cualquiera porque ha salido de gente que no tenía nada”, considera.

Por ello, cada vez que se sube a un escenario busca mantener su identidad y repetir esta historia. “El mensaje que me gustaría transmitir, tanto en Brasil como en todo el mundo, es que tenemos algo de lo que hablar”, dice.

Una intención que se complica al ser mujer, aunque tan solo fuera del mundo de la samba, según la artista. “Los empresarios, los contratistas, la gente de dinero ven a la mujer como si fuera un grano de arena”, ejemplifica.

Recordar el pasado para recuperar el presente

En el cuarto de siglo después de iniciar su carrera en 1997, la cantante brasileña continúa rindiendo homenaje a otros artistas del país en sus canciones, entre los que cita a Cartola, Nelson Cavaquinho, Zé Keti o Noel Rosa. ¿El objetivo?: “Revivirlos”.

“Cantando esas músicas, traigo a esos compositores de vuelta a la vida, porque son recordados”, subraya.

De esta forma, frente a la música pop, que, según la artista, mezcla lo tradicional con otros ritmos para “hacerla más maleable y más agradable al oído”, Teresa Cristina espera seguir transmitiendo su identidad mediante el lenguaje de la samba en su idioma para mantenerla viva.

“Si la música no circula, no vive. Y la música es vida, la música necesita ser cantada. Si no se canta, es como si no existiese”, sentencia.