Tercer Nacional U10 contará con 18 equipos en su súper ronda

Comparte esta noticia

El evento está dedicado al periodista Neftalí Ruiz.



EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con un total de 43 equipos la Federación Dominicana de Béisbol Inc., (Fedobe) dejó inaugurado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD), el “Tercer Campeonato Nacional U10” dedicado al periodista deportivo Neftalí Ruiz, y que marca el cierre de los torneos de verano Fedobe-Kenko Ball 2022.



El domingo 18 de septiembre en los plays de béisbol dos y tres del Centro Olímpico iniciará la super ronda que culminará con la final del evento.



El grupo 1 quedó formado por Santo Domingo, Sánchez Ramírez y Montellano, en el 2 están el Distrito Nacional, Laguna Salada y Pimentel, en el grupo 3 quedaron la Liga Alex Reyes, Salcedo A e Higüey.



San Cristóbal, Liga Banana y Navarrete forman el grupo 4, por su lado Puerto Plata 1, San Pedro e Independencia comparten el grupo 5 Duarte, Los Girasoles y Bahoruco conforman el grupo 6.



La semifinal será entre los líderes de cada grupo, distribuidos en dos grupos de tres.



Los dos ganadores de cada grupo aseguran medalla de plata y van por el campeonato, mientras que los dos segundos lugares se enfrentaran por el bronce.



Ceremonia de inauguración.



El acto de inauguración comenzó con el desfile de los 43 equipos a cargo de la banda de música del Ejército de República Dominicana que dirige el Capitán Músico Durán Olivo.



El presidente de Fedobe, Juan Núñez resaltó y destacó el gran trabajo que viene realizando Neftalí Ruiz, un gran defensor de la niñez que practica béisbol.



“Este es el evento cumbre de la categorías menores U6, U8 y U10, ya que en esta edad los niños comienzan a jugar la pelota como se debe, y tenemos la esperanza de llegar a campeonato internacional y coronarnos campeones”, así se expresó Juan Núñez.



“Agradezco, está dedicatoria que me hace la Fedobe, un reconocimiento al trabajo que venimos realizando cubriendo los procesos de desarrollo y forma de los peloteros y defender que en esta categoría todavía se mantenga el derecho que tienen los niños de venir a divertirse al play”, dijo Neftalí Ruiz.



El juramento deportivo estuvo a cargo del niño Yeiden Herrera.



El acto finalizó con el lanzamiento de honor a cargo de Neftalí Ruiz, el bateador de honor fue el periodista Juan Mercado, mientras que Eugenio Báez presente de la Asociación de Béisbol de San Cristóbal fue el receptor designado.



Estuvieron presentes en la mesa de honor junto con Núñez Nepomuceno y Neftalí Ruiz, el viceministro Administrativo del Ministerio de Deportes, Franklin de La Mota, el periodista Juan Mercado, Erick Then, secretario general, Eligna Rodríguez, secretaria de la mujer Fedobe, Arturo Brito, tesorero y los presidentes de asociaciones Delfín Pérez (San Juan), Eugenio Báez (San Cristóbal), Jorge Moreno (Monte Plata), Alejandro Medina (Independencia) y Johnny Ortiz (Baní).

Relacionado