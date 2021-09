Tercer Congreso de Ecología y Conciencia Ciudadana abordará tema de ecología y minería

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El III Congreso Nacional e Internacional de Ecología y Conciencia Ciudadana, abordará la temática central, “Ecología y Minería: realidad nacional, desafíos y sostenibilidad”.

El mismo será transmitido por radio, televisión y redes sociales, con una participación abierta al público virtual y de forma presencial, con un reducido número de invitados. Ofreciendo la oportunidad de encontrarse en espacios simultáneos, en las doce Diócesis de la República Dominicana, universidades, institutos, tanto a nivel Nacional como Internacional.

Dentro de los objetivos de este III Congreso cabe resaltar: Fortalecer la identidad Ecológica y Minera, como elemento vital desde la conciencia ciudadana, para el desarrollo de proyectos sostenibles, que favorezcan la ecología integral, con la participación de expertos nacionales e internacionales en cada una de las ponencias.

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), como institución académica, impulsa espacios de análisis y reflexión, que ilustren la toma de decisiones de las autoridades correspondientes, para el bien de la nación dominicana, siempre iluminados por la Carta Encíclica del Papa Francisco “La Laudato Si” por el Cuidado de la Casa Común. Como resultado de dicho evento se procederá a la edición de una revista de carácter científico, la cual estará disponible tanto de manera física como digital.

Para las bases teóricas del III Congreso, la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), toma como fundamento la Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, y convoca a todos los miembros de la población eclesial y a la ciudadanía en general, sin importar credo u otras preferencias, a pensar y actuar unidos, para definir una visión común ante un el problema que preocupa a todos: La Minería.

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.

El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”. Papa Francisco. Laudato-Si No. 13

Además de los cinco paneles; dos conferencias magistrales (LAUDATO SI: Ecología y Minería; El clima, un bien común para todos y un conversatorio: Realidad De La Minería En La República Dominicana.

Con esta nota conceptual, el III congreso abre cinco paneles para el diálogo de todos los actores participantes, con la meta de unificar la visión para la gestión integral de la Minería en República Dominicana, como eje para el desarrollo sostenible en nuestro espacio común: “Ecología y Minería: realidad nacional, desafíos y sostenibilidad”.

El Primer Panel desarrolla la filosofía del congreso: “Visión Teológica sobre Ecología y Minería”: El Evangelio de la Creación desde LAUDATO SI; la Minería y sus desafíos pastorales desde el enfoque de la Doctrina Social de la Iglesia; Mapa de concesiones Mineras en RD y Ecología y Cambio Climático.

El Segundo Panel aborda la situación de la “Legislación y Análisis de la Realidad de Medioambiental y Minera en RD”: Minería e Iglesia; Nivel de cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el estatus de cumplimiento de la ley de Minería en la República Dominicana; las Concesiones Mineras; Geología y Ecología, Dos realidades en un solo lugar: “Ecología y Minería en Monte Plata”; los últimos bosques del Planeta.

En la tarde continúa el II Panel con el tema “Realidad de la Minería en República Dominicana: Análisis de la Contaminación Ambiental por minería en RD; Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y Diputados; la Minería en RD, la mayor Amenaza ambiental, social y económica en los momentos actuales; Fundación Futuro Cierto, iniciativas de éxitos desde los Jóvenes y Minería y Derechos Humanos.

En el Tercer Panel, desarrollará el tema de: “Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático”: Impacto del Cambio Climático frente al cumplimiento de los ODS; Resultados de la Investigación del Observatorio de Políticas Públicas; Planificación Ambiental frente al Cambio Climático; Realidad y panorama de las Áreas Protegidas en la RD; La Minería y sus amenazas; Red de Iglesias y Minería y Testimonio de compromiso con las 3 R (Ginny Heisen, de la Fundación 3 R).

El Cuarto Panel, presentará reflexiones sobre: “Construcción de un Futuro Ecológico y el Ejercicio de una Minería Responsable para la República Dominicana”: Estudio de las relaciones entre las actividades mineras y el medio ambiente natural y artificial; Sostenibilidad del Agua para RD; Responsabilidad de la PROCURADURIA para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; La Ecología y Minería en armonía para la garantía de Agua Segura para todos en la RD y Compromiso Nacional por El Agua.

Quinto Panel, será sobre “Estrategia de Gestión; una Ecología Integral Medioambiental”: Líneas Estratégicas para mejorar la Calidad Ambiental; la Gestión Integral del Recurso Hídrico; Mares y Biodiversidad; Estrategias y planes de agua para garantizar una ecología integral en RD; Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Minera e Hidrocarburos; Rol de la Pastoral de Ecológica Nacional y un Modelo Ecológico Empresarial Turístico.

Este III Congreso finalizará con la relatoría y conclusiones, donde se resaltarán los elementos relevantes que orientan la sostenibilidad de la ecología y la Minería en la República Dominicana.

El evento contará con la presencia de autoridades eclesiásticas y del mundo académico, así como también funcionarios del gobierno y Sociedad Civil organizada, especialistas en los temas referenciados e invitados especiales nacionales e internacionales.

