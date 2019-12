Terapistas dominicanos de Filadelfia obsequian juguetes navideños a niños necesitados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA, PA—Médicos Terapistas pertenecientes a diversas instituciones y clínicas de terapia familiar, obsequiaron esta semana juguetes navideños a niños necesitados del sector Kensington, al norte de la ciudad.

La entrega de juguetes navideños a niños necesitados de éste importante sector, fue organizado por Samantha Félix y Ramiro Roldan presidente y vicepresidente respectivamente de la Agencia Road to Help.

La actividad socio-cultural donde se repartieron más 200 regalos a igual número de beneficiarios, participaron médicos terapistas que ofrecen servicios en diferentes clínicas de salud mental, ejecutivos de varias empresas y la misma, se efectúo el pasado viernes 13 de diciembre en el 450 East de la avenida Allegheny.

En éste evento hubieron regalos de todos tipos que fueron donados por diferentes organizaciones benéficas de Filadelfia y estuvieron como patrocinadores; Tomasina Sosa, Iglesia Luz y Verdad, Pastor Rafael Torres, PECO, Indira Santana y el Instituto Duartiano.

Así como también; Félix Wedding, We care Home care, José Brito, Lourdes Alcántara, Asohitera, Ayuda Venezolana Inc., Omniamerica, Fidelina Peguero, Lucila del Rosario, Nellie Almanzar, Cristal Torres, Esteban Pichardo, Juana Collazo, Franklin Nuesi, Yelitza Fernandez, Fidelity Home Care y otras agencias.

Por Polón Vásquez

