Terapeuta invita a manejar emociones; el enojo prolongado afecta mente, cuerpo y relaciones sociales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El terapeuta José Díaz destacó la importancia de gestionar las emociones negativas, ya que el enojo prolongado puede generar consecuencias graves, no solo en las relaciones sociales, sino también en la salud física y emocional de las personas.

Explicó que cuando una persona se enoja, todo su cuerpo es invadido por cortisol, mejor conocida como la hormona del estrés, aumentando la presión arterial, lo que pone en riesgo la vida del individuo.

“Te vas a llenar de cortisol, vas a enfermarte y que vas a poner tu vida en riesgo, yo he sabido de personas que detrás de una ira grande le ha dado un infarto y han muerto”, expresó.

Según el experto, existen muchas personas que emocionalmente están como el dedo malo, porque todo les molesta, lo que provoca emociones que, generalmente, no saben gestionar.

En ese orden, Díaz destacó que a pesar de ser una emoción natural, la ira no gestionada no solo afecta a la persona que la experimenta, sino que también puede causar daño a otros, a través de palabras hirientes o acciones que ponen en riesgo la integridad de las personas.

“La ira no gestionada, además de dañarte a ti, daña a otros, porque tú dices palabras con las que hieres a otros o tomas acciones que afectan la integridad de las personas”, expresó.

«La Biblia dice que el necio al punto da a conocer su ira», expuso el terapeuta al ser entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dr. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Manifestó que lo que provoca ira no es bueno callarlo, ya que este sentimiento se acumula convirtiéndose en una bomba que con el tiempo explota.

“O sea, si tú haces algo que me molesta, yo tengo que trabajar eso contigo para que eso no vuelva a suceder, pero si yo voy tragándomelo, llega un momento en el que tú me haces cualquier cosita y se reboza la copa y ahí exploto y no voy a administrar adecuadamente mi ira”, mencionó.

Relacionado