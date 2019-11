Terapeuta familiar considera violencia contra la mujer ha alcanzado niveles nunca vistos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El terapeuta familiar, licenciado José Díaz, consideró hoy que la violencia contra la mujer ha alcanzado niveles nunca antes vistos, a tal punto que las estadísticas reflejan que República Dominicana ocupa el lugar número uno en la región con este tipo de casos.

“Hoy en día la violencia contra la mujer ha alcanzado niveles nunca vistos, tanto así que las estadísticas reflejan que nuestro país está ocupando el puesto número uno en cuanto a la violencia femenina, violencia contra la mujer”, expuso el especialista en su participación en el programa Con su Doctora Controversia que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Díaz indicó que entre hombre y mujer existe una co-dependencia emocional que permite que se llegue al feminicidio porque la mujer como dependiente no es capaz de poner límites a tiempo, debido a que tiene la certeza de que estos maltratos, casi siempre, comienzan en el noviazgo.

El terapeuta explicó que “desde que un novio comienza a poner límites, querer aislar a la novia, diciendo no te me ponga esta falda, no te me vista de esta forma, no me vayas a tal sitio, no te me juntes con fulano, ya eso es una clara indicación de que ahí hay un pichón de abusador”.

En un espacio conmemorativo al Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, el conferencista familiar sostuvo que es en ese momento que la mujer debe poner un paro para que dicho accionar no se convierta en una cifra más de feminicidio.

Díaz señaló que las mujeres no han sido capaces de poner una limitante porque posen baja autoestima y una marcada dependencia emocional que le hace entender que sin ese hombre ella no tiene vida y que el mundo se le podría venir encima.

“Cuando una persona no tiene amor propio, cuando encuentra alguien que le da un poquito de cariño ella se aferra de manera patológica a esa relación porque cree que sin ella no tendrá vida”, añadió el conferencista familiar.

