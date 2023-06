Terapeuta aclara el yoga no tiene fronteras religiosas; invita a conocerlo para disfrutar beneficios y erradicar estigma

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- La yogaterapeuta Juli Wellich aclaró que practicar yoga no implica pertenecer a una religión en particular, porque aunque esta disciplina ayuda a conectar con lo espiritual, a sanar cuerpo y alma, no necesariamente debe estar vinculada a lo religioso.

Wellich expresó su preocupación por la asociación errónea que muchas personas hacen entre el yoga y otras áreas que no tienen ninguna relación con este estilo de vida, tras afirmar que uno de los malentendidos comunes es la creencia de que el yoga es exclusivo de una religión; sin embargo, enfatizó que no importan las creencias que se profesen, cualquiera puede practicarlo.

«El yoga es para todas las edades y condiciones. No importa si eres joven o mayor, si tienes una religión en particular o ninguna. El yoga es un estilo de vida o una filosofía de vida que adoptas para beneficiarte y alcanzar tus objetivos personales», explicó Wellich.

Al dialogar con Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite El Nuevo Diario TV, la yogaterapeuta expuso que la principal meta del yoga es calmar la mente, reducir el estrés y la ansiedad, a través de diversas herramientas de relajación.

(Ver programa).

“Si tienes presión alta, tiroides, diabetes, las prácticas de yoga están científicamente probadas que ayudan en las diferentes áreas de salud: Física, mental y emocional”, apuntó.

Al hablar desde su experiencia con esta disciplina, la terapeuta expuso que a través de su práctica regular las personas pueden experimentar mejoras significativas en el bienestar general de su cuerpo.

“Yo comencé en el yoga hace aproximadamente unos 20 años. Donde yo llevaba a mi hijo a clases de karate y artes marciales, la maestra daba yoga y empecé ahí, el yoga me enseñó una buena alimentación, tenía un problemita de salud que era una especie de vértigo y estaba tomando pastillas para eso. Empecé el yoga y pude dejar el medicamento y no he vuelto a usarlo y tampoco he vuelto a tener esa condición”, narró.

Durante el diálogo, manifestó su deseo de erradicar el estigma que rodea el yoga, para que cada día más personas puedan disfrutar de sus beneficios.

“Ojalá que mucha gente se enterara, empezara a practicar y viera los beneficios que en poco tiempo van a tener”, externó.

