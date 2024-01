Teoscar Hernández dice fue fácil decidirse por los Dodgers

Teoscar Hernández.

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES — Al entrar en la agencia libre, el jardinero All-Star Teoscar Hernández esperaba que muchos equipos vinieran a pedir sus servicios. Estaba comprometido a firmar un contrato de varios años con su nuevo equipo.

Pero como la estufa caliente permaneció inactiva durante la mayor parte del invierno, Hernández tuvo que reevaluar sus opciones. Cuando se sentó a tomar su decisión, Hernández tenía un par de ofertas sobre la mesa para un contrato multianual. Los Angelinos mostraron interés y los Medias Rojas llegaron incluso a ofrecerle un contrato de dos años, dijeron fuentes a MLB.com.

La otra oferta de Hernández fue de los Dodgers, pero fue solo por una temporada. A lo largo de su carrera, siempre había admirado el éxito de los Dodgers año tras año. Al final, Hernández decidió aceptar la idea de firmar un contrato por un año y $23.5 millones, convirtiéndose en la última incorporación en una temporada baja salvaje para Los Ángeles.

“Para mí no fue difícil tomar la decisión de ir con los Dodgers porque sé que venir a esta organización me dará más experiencia”, dijo Hernández el martes. «En esta agencia libre, quiero ir a un equipo que pueda competir y estar en los playoffs y una organización que me convierta en un mejor jugador, así que esa es la principal razón por la que firmé con los Dodgers».

Incluso después de agregar a Shohei Ohtani , Yoshinobu Yamamoto , Tyler Glasnow y Manuel Margot , los Dodgers estaban buscando un jardinero derecho que pudiera golpear a los zurdos y defenderse contra los lanzadores derechos.

Hernández fue identificado como uno de los primeros objetivos de los Dodgers este invierno. Hernández, una fuente de poder constante, es uno de los 12 jugadores que ha conectado al menos 25 jonrones en cada una de las últimas cuatro temporadas completas. Eso incluye sus 26 jonrones el año pasado con los Marineros, a quienes se unió luego de un canje fuera de temporada procedente de Toronto. Sin embargo, su temporada 2023 no estuvo a la altura de las expectativas para un jugador que recibió votos de Jugador Más Valioso y fue ganador del Bate de Plata en 2020 y 2021.

“Puedes ver en mis números que hay una gran brecha entre jugar como visitante y en casa”, dijo Hernández. «Se trataba más bien de ganar confianza en casa y de intentar hacer las mismas cosas que hago cuando jugamos fuera de casa».

Independientemente del estadio, una cosa en la que Hernández siempre ha destacado es en batear a lanzadores zurdos, con un OPS de .887 en su carrera contra zurdos. Con los Dodgers, Hernández será un jugador de todos los días, instalándose en el jardín izquierdo y derecho.

Con Hernández a bordo, Los Ángeles probablemente no agregará más jugadores de posición este invierno. El gerente general Brandon Gomes también confirmó que la incorporación de Hernández resultará en que Mookie Betts juegue más en la segunda base .

«Esta es sin duda una incorporación en la que parece que Mookie jugará la gran mayoría de la segunda base», dijo Gomes. «Está por determinar si será necesario en los jardines o no, pero ciertamente se siente como una necesidad menor que antes de esto».

Después de registrar un wRC+ de 130 o mejor en cada uno de sus últimos tres años con los Azulejos, Hernández obtuvo un wRC+ de 105 con los Marineros en 2023. Su promedio ponderado de embase esperado disminuyó por tercer año consecutivo, hasta .336. , y su OPS de .741 fue el más bajo desde su año de debut en 2016 con los Astros. Hernández tuvo solo 100 turnos al bate con Houston antes de ser canjeado a los Azulejos antes de la fecha límite de cambios de 2017.

La disciplina en el plato nunca ha sido el fuerte de Hernández, y eso fue especialmente cierto la temporada pasada. Su tasa de persecución fue la peor de su carrera, 35,2 por ciento. Registró una tasa de boletos del 5,6%, la más baja de su carrera, frente a una tasa de ponches del 31,1 por ciento. Sus 211 K’s y su 35,8% de tasa de ponches estuvieron cada uno cerca de la cima entre los jugadores calificados.

Hernández a menudo picaba la pelota cada vez que hacía contacto, como lo demuestra su estelar índice de golpes fuertes del 49,4 por ciento y su índice de barriles del 13,8 por ciento . El jugador de 31 años castigó bolas rápidas de cuatro costuras con un promedio de .302, un porcentaje de slugging de .659 y una tasa de hits extremadamente alta del 72,4%.

No es un defensor de élite, pero Hernández aporta valor en los jardines gracias a su brazo fuerte y preciso. Sus 12 asistencias empataron la tercera mayor cantidad entre todos los jardineros la temporada pasada, y sus 22 asistencias en las últimas dos temporadas sólo están detrás de Lane Thomas de los Nacionales.

La temporada completa más productiva de Hernández hasta la fecha llegó en 2021, cuando conectó 32 jonrones, impulsó 116 carreras y compiló una línea de .296/.346/.524 con Toronto.

“Esta alineación va a ser mucho mejor porque tengo jugadores como Mookie, Freeman, Ohtani y Muncy”, dijo Hernández. “Y puedo aprender de todos esos muchachos”.

