VÍDEO: Teoscar Hernández castiga a los Rays con dos jonrones y guía a los Azulejos

EL NUEVO DIARIO, Buffalo (Nueva York, EE.UU.).- El guardabosques dominicano Teoscar Hernández dirigió un ataque explosivo pegando dos de seis jonrones de los Azulejos de Toronto, que apalearon 12-4 a los Rays de Tampa Bay.

Hernández (7) pegó su primer batazo de la noche en el sexto episodio, sin corredores en el camino, contra el trabajo del relevo Aaron Loupe.

El dominicano, que pegó de 5-3, remolcó cuatro carreras y anotó, dos, volvió a sacar la pelota del campo en la octava entrada, con dos corredores por delante, al superar el trabajo del relevo venezolano José Alvarado.

REMINDER: @TeoscarH has 36 💣 in his last 162 games.

Is that good? 🤔 pic.twitter.com/Gch8bR5dQY

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 15, 2020