Teoría clásica de la soberanía del Estado

Inicialmente la soberanía era un concepto fundamentalmente político que, luego con el tiempo, se fue transformando y ganando espacios en la esfera jurídica.

Analizando la figura de la soberanía según el pensamiento de la Grecia clásica, vemos que, en principio, las comunidades eran autárquicas, ese fue el sistema que originalmente se desarrolló en las ciudades estado (polis griegas), las cuales se puede decir que vivían un tanto aisladas de su entorno y trataban de sostenerse por sus propios medios, así no necesitaban de las demás ciudades ni de los pueblos “bárbaros”; ya se veían vestigios de naciones autónomas además de soberanas, pero no existía concepto de soberanía como tal.

Por otra parte, el pensamiento de los romanos estaba muy centrado en su posición de poder sobre sus iguales, en ese sentido, ellos tenían una percepción de superioridad, gracias al poderío militar que mantuvieron durante la época del imperio, pero esto no les daba poder soberano sobre el Estado, porque en Roma, a pesar de sus fortalezas, no crearon un concepto de Estado en términos teóricos, por lo que todavía no se podía hablar de soberanía como atributo estatal.

Posteriormente, en la Edad Media, aún estaba latente el modelo autárquico que bien estudiaba Aristóteles como doctrina política, pretendiendo que dicho modelo funcionase como paradigma del Estado perfecto.

Ya en la Edad Moderna, el fiel defensor del Estado absoluto Hugo Grocio, para muchos considerado el padre del Derecho Internacional que regula las relaciones entre sujetos de Derecho Internacional, principalmente los Estados; paradójicamente, seguía pensando en la autarquía como modelo de Estado, pero se supone que un Estado que se sostenga por sus propios medios, no tendría necesidad de interactuar con otros Estados, ya que no creían aún la interdependencia que tenemos en los tiempos actuales.

Durante la Edad Antigua y la Edad Media las teorías de la doctrina política no habían realizado estudios relevantes sobre el concepto de soberanía, este nace de las luchas que se suscitaban por el poder supremo entre los distintos entes. El destacado pensador francés Jean Bodin es quien desarrolla este concepto en su obra “La República”, en el Siglo XVI dicho autor sostiene que la república es un derecho que distribuye el poder de gobernar entre varios grupos con la potestad que les otorga la soberanía.

En la citada época ya no se concibe la autarquía como el canon de estado más idóneo, en cambio, la noción de república comienza a ganar importancia porque en esta se toma en cuenta los seres humanos que forman las comunidades y el poder soberano que somete a los pobladores.

Bodin entendía que la república era la mejor forma de Estado y esta figura reposaba en un plano superior al de cualquier otro conglomerado humano como la familia. Según él, los Estados actúan con el poder supremo “summa potestas” que viene dado por Dios ya sea a uno o varios individuos para que gobiernen de la mejor manera, pero también sometiéndose a las leyes divinas “lege divinae” y naturales “leges naturae” y reconociendo, además, la superioridad de las normas que ayudan a la convivencia pacífica.

Este autor proyectaba la soberanía como un elemento inalienable e indivisible, por consiguiente, no creía que podía ser compartida entre el pueblo y el rey, también consideraba que no podía, ni siquiera, ser transferida por un periodo de tiempo determinado ni bajo condiciones especiales; es decir, que debía estar exclusivamente en manos de una persona o una asamblea y que jamás se debe utilizar simultáneamente por más de un grupo o persona con poder soberano.

El destacado pensador definió la soberanía como “un poder, libre de subordinación a las leyes, ejercido sobre los ciudadanos y los súbditos”. A pesar de ser un escritor laico, superponía limitaciones de carácter religioso y moral para los que ejercen el poder, así mismo, como era una voz autorizada de la burguesía defendía el derecho a la inviolabilidad de la propiedad privada, limitando así el poder supremo.

En ese mismo orden, los planteamientos de Bodin pretendían poner una barrera a las pretensiones del papa de controlar el poder secular, estableciendo que el Estado debía ser independiente de la iglesia y, en consecuencia, el trono de los reyes no estaba supuesto a rebajarse por debajo del trono papal.

Finalmente, es preciso señalar que, esta teoría de soberanía, era opuesta al fraccionamiento que suponía el feudalismo, sus ideas son propias de la época de los inicios del Estado centralizado en que se convirtió Francia cuando comenzaron a surgir las relaciones capitalistas, las mismas que han evolucionado y se han mantenido en la memoria colectiva hasta nuestros días.

