Teófilo Tabar dice retraso al pago de Grisanty se debe a que “no se agotó el debido proceso” en la contratación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que el comunicador Raulito Grisanty revelara que ya no presta sus servicios como presentador de sorteos en la Lotería Nacional por incumplimiento de pago, el administrador general de institución, Teófilo Quico Tabar, manifestó este viernes que el retraso en el pago se debe a “que no se agotó el debido proceso en la contratación, no por asuntos de otra naturaleza”.

A través de un comunicado difundido por la Lotería Nacional y posteriormente publicado por el comunicador en su cuenta de Instagram, Tabar constató que “por una omisión de la administración pasada” se ha retardado el pago del compromiso contraído.

Asimismo, Tabar indicó que la actual administración de la institución “ha venido tomado las medidas de lugar para honrar el compromiso contraído con el señor Grisanty”, e inclusive se comunicó con la Contraloría General de la República en aras de que se autorice el referido pago, a pesar de que no se cumplió “el debido proceso”.

De su lado, Grisanty, en su publicación en la citada red social, agradeció de Teólifo Quico Tabar por la respuesta y deseo que “sigan adelante con su proceso en la Lotería Nacional de la mano del gran Maestro Carlos Cepeda Suriel, quien me enseñó como hacer los sorteo con gran dedicación y amor, mis respetos”.

SOBRE LO SUCEDIDO

El comunicador Grisanty reveló que desde el pasado 17 de agosto del año en curso, ya no presta servicios a la Lotería Nacional como presentador de sorteros debido a falta de pago.

Así lo dio a conocer el también animador a través de su cuenta de Instagram, donde además, indicó que ha “agotado todo lo humanamente posible para que honren los 3 meses con unos 50 sorteos realizados” que le adeudan.

Por la misma vía, Grisanty, quien fungió como presentador de sorteos desde mediados del mes de mayo, detalló que los servicios en el contrato fueron firmados entre la Lotería Nacional, de la mano de su administrador, Teófilo Quico Tabar, y Elara Producciones, empresa que lo representa.

