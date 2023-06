Teodoro Reyes anuncia aspiraciones a alcalde del PLD en La Romana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdiputado Teodoro Ursino Reyes anunció este viernes sus aspiraciones a la Alcaldía de La Romana por el Partido de Liberación Dominicana (PLD) en rueda de prensa a la que asistieron altos dirigentes de esa localidad.

“Anunciar nuestras intenciones por mandato del Partido de la Liberación Dominicana de convertirnos en el próximo alcalde del Municipio de La Romana”, indicó.

Mediante un comunicado de prensa, Reyes agregó que al aceptar la candidatura del partido morado en esa demarcación es bajo el compromiso de trabajar de la mañana de los ciudadanos y militantes peledeístas del municipio cabecera de La Romana.

“Es un reto grande, el cual hemos aceptado de ir al ayuntamiento y seguir sirviendo a trabajar junto a hombres y mujeres de nuestro pueblo”, dijo el también exgobernador de La Romana.

Ursino Reyes adelantó que en los próximos días convocará diversos profesionales con quienes estructurará el plan de propuestas y de trabajo a ejecutar en una gestión municipal encabezada por él y su equipo.

“En los próximos días estaré reclutando profesionales de la ingeniería, arquitectura, contadores, urbanistas, historiadores, promotores culturales, expertos en desarrollo vial y técnicos en desarrollo territorial para preparar una propuesta creíble que consistirá en el plan de trabajo que desarrolladores de las manos de los munícipes tan pronto seamos el alcalde el 24 de abril del año 2024”, puntualizó.

Asimismo, el veterano político aprovechó para destacar su trayectoria dentro del PLD, organización que le propuso asumir la candidatura a alcalde por La Romana.

“Durante muchos años me he dedicado al servicio con honestidad, a desarrollar una militancia política exitosa en un solo partido político que es el de la Liberación Dominicana. El partido que hoy me llama y me acoge como el candidato a alcalde por el municipio cabecera de nuestra provincia”, expresó.

Se recuerda que Teodoro Ursino Reyes fue diputado al Congreso Nacional por La Romana y posteriormente gobernador de esta.

La propuesta del PLD en llevar a Teodoro Ursino Reyes como su candidato a alcalde por La Romana forma parte de las acciones de unificación y fortalecimiento de esa organización política con miras a las elecciones municipales de febrero de 2024.

