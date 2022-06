(VIDEO) Teodoro Reyes afirma la bachata con sentimiento “es la que se hace en RD porque tenemos el saoco”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido bachatero dominicano Teodoro Reyes consideró este viernes que, a pesar de que hay otros países donde se toca este estilo musical, la bachata con sentimiento es la que se produce en el país porque los dominicanos tienen el “saoco que lleva a beberse el traguito y a enamorarse”.

“Hay otra gente que canta bachata que yo no le llamaría bachata, sino canciones que son boleros en guitarra, que lo hacen los puertorriqueños. Los cubanos dicen que la bachata era de ellos y así, pero yo creo que los que le ponemos el son somos nosotros”, aseguró.

Teodoro externó su parecer al ser entrevistado por los periodistas Rafael Zapata y Julia Muñiz, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

Carrera

Refiriéndose a su carrera artística, recordó que en 1994 grabó su producción “Sentimiento” de 10 temas, los que han sido los más vendidos del género a nivel local e internacional e indicó que, aunque ha sacado 27 discos durante todo este tiempo, esa fue el disco que le quitó “el pasar hambre” y en cada una de sus fiestas le piden seis y siete temas del mismo.

“Ese fue el trabajo por el cual, obligatoriamente, en los Premios Casandra hubo que abrirle un renglón a la bachata, fue tanto lo que sonó ‘Sentimiento’ en el 94 que los directores de orquestas me llamaban y me decían ‘el que no canta tus temas esta vez no come’”, señaló.

Consideró que haber ganado el primer Casandra que se entregó al género de la bachata con su álbum “Sentimiento”, donde están las famosas canciones “Yo no pido” y “Vuelve con tu papá”, le abrió las puertas a los demás artistas que cantaban el mismo estilo musical en el país.

Al hablar de su más reciente sencillo, “Muero”, el artista destacó que tiene alrededor de un mes sonando “bastante bien”, ya que a la gente le ha gustado tanto la canción como el video musical.

Inspiración

Ante la pregunta de si sus composiciones se basan en la experiencia de algún mal de amor, Teodoro confesó no conocer ese tipo de sufrimiento emocional porque ha sido muy “dichoso” en el amor.

“La gente siempre dice que uno sufre sus decepciones, pero yo estoy muy bien gracias a Dios, tengo mi esposa y mis hijos. Mi esposa no es dominicana, pero vive aquí y viaja conmigo a todas partes del mundo”, agregó.

Apoyo

Durante la entrevista, Teodoro sostuvo que en República Dominicana no se le da apoyo a los artistas, aunque aseguró que aquellos que hacen un gran trabajo siempre serán buscados por el público.

“Si tú haces un gran trabajo la gente te busca, yo creo que soy uno de los artistas que más trabaja en el país y que más viaja porque yo no me paso un mes que no salgo al menos a una isla a trabajar”, expuso.

En ese sentido, detalló que en este mes irá a la isla Bonaire, en julio a San Martín y Venezuela, en agosto y septiembre a Estados Unidos , en octubre y noviembre a Europa y finalizará en República Dominicana en diciembre.

También, el artista se refirió a todos los jóvenes que desean incursionar en el género, pero han encontrado pocas oportunidades en el camino, y les aconsejó no darse por vencido y seguir luchado toda la vida si es necesario, “porque yo he demostrado que sí se puede y si tú perseveras triunfas”.

“Si tú te caes seis veces párate siete, sigue luchando porque si Dios te tiene algo te llega, lo que no puedes darte por vencido nunca”, concluyó.

Relacionado